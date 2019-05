Florian Schacht. (Hake)

Einen Tag nachdem der Abstieg aus der Handball-Verbandsliga der SG Achim/Baden II besiegelt worden war, hat Cord Katz die Zukunft des Trainers geklärt. Der Teammanager der SG erklärte am Montag, dass Florian Schacht die Mannschaft auch in der kommenden Saison coachen wird. Dann allerdings in der Landesliga.

Schacht hatte die zweite Mannschaft während der Saison 2018/2019 übernommen, nachdem sich die SG von Karsten Krone getrennt hatte. Unter Schacht wurde das Team in der Tat besser und kämpfte sich noch in die Relegation, die man gegen den SV Altencelle verlor. Die Aufholjagd in der Liga war für die Entscheidung pro Schacht laut Katz ausschlaggebend. Katz: „Wichtig ist, dass man eine Entwicklung sieht und die Chemie stimmt. Viele Spieler haben unter Florian einen Schritt nach vorne gemacht.“