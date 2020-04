Hat auch in der nächsten Saison das Sagen bei der SG Achim/Baden II: Florian Schacht. (Björn Hake)

Es ist für ein spannendes Saisonfinale alles angerichtet gewesen: Durch vier in Siege in Folge hatten sich die Landesliga-Handballer der SG Achim/Baden II Anfang März bis auf drei Zähler an Spitzenreiter TV Schiffdorf herangeschoben. Dann wurde die Mission Aufholjagd vor dem Auswärtsspiel beim TV Langen durch das Coronavirus gestoppt. Sollte wie vom Deutschen Handball-Bund (DHB) empfohlen, der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen werden, dann wird Achims Zweitvertretung die Serie auf Platz vier beenden. Jedoch hat man bei der ältesten Spielgemeinschaft des Kreises die Pause genutzt und hinsichtlich der kommenden Saison eine wichtige Personalfrage geklärt: Auch in der nächsten Saison wird Florian Schacht die SG Achim/Baden II trainieren. Als spielender Co-Trainer fungiert zukünftig Arne Zschorlich.

Truppe und Trainer würden gut zusammenpassen, daher gebe es keinen Grund, diese Arbeit nicht fortzuführen. SG-Manager Cord Katz ist überzeugt von der Konstellation. Florian Schacht hatte Achims Zweitvertretung im Dezember 2018 von Karsten Krone übernommen. Den Abstieg aus der Verbandsliga Nordsee konnte der 42-Jährige am Ende nicht verhindern. In zwei Entscheidungsspielen zog die SG gegen den SV Altencelle aus der Verbandsliga Niedersachsen den Kürzeren. In der aktuellen Spielzeit hat die Schacht-Sieben aus 19 Spielen 27:11 Punkte geholt.

„Es macht viel Spaß mit der Mannschaft. Wir haben eine homogene Truppe zusammen, auch die Trainingsbeteiligung ist klasse“, freut sich Florian Schacht auf ein weiteres Jahr in der Weserstadt. Eine Hängepartie um seine Zusage war es geworden, da sich die Suche nach einem Co-Trainer als schwierig erwies. „Im Sommer rücken einige A-Jugendliche hoch. Wir werden mit rund 20 Leuten in die Vorbereitung gehen, dass kann ich nicht alleine leisten“, erläutert Schacht. Mit Arne Zschorlich habe man nun eine optimale Lösung gefunden, betont der Polizeibeamte aus Oyten.

Abgänge gebe es keine, sagt Florian Schacht. Der eine oder andere Youngster aus der A-Jugend solle seine Chance erhalten. Auf Namen will sich der Coach nicht festlegen. Altersbedingt rücken aus der Jugend neben Torwart Fabian Klaus mit Jonas Koch und Kjel Wilkens unter anderem die beiden Haupttorschützen hoch. Er werde allerdings nicht mit einem übervollen Kader in die neue Saison starten, erläutert Florian Schacht.