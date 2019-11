Landesliga Männer: Die SG Achim/Baden II bekommt es an diesem Wochenende mit einem Gegner zu tun, der nach sechs Spielen noch mit weißer Weste unterwegs ist. Es geht zum TV Schiffdorf, dem Vizemeister der Vorsaison. Mit einem verstärkten Kader – Linkshänder Julian Langwucht ist von der Bundesliga-A-Jugend des HC Bremen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt – streben der TVS in diesem Jahr den Aufstieg in die Verbandsliga an. „Ich sehe uns in der Außenseiterrolle. Wollen wir oben dran bleiben, dann müssten wir aber eigentlich zwei Zähler mitnehmen“, beschreibt SG-Coach Florian Schacht die aktuelle Situation der Oberliga-Reserve. Drei Zähler beträgt der Rückstand der Spielgemeinschaft auf die Schiffdorfer. Bei einer Niederlage wären es schon fünf und der Weg zurück an die Spitze würde extrem langer werden. „In Schiffdorf wird ohne Backe gespielt“, sagt Schachtm der noch an der richtigen Defensiv-Taktik tüftelt. Fehlen wird aufseiten der Gäste Tjark Meyer. Der torgefährliche Mittelmann ist privat verhindert.

Anpfiff: Sonnabend um 18.30 Uhr in Schiffdorf