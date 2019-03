Bewahrte seine Mannschaft zehn Minuten vor Schluss vor einer Niederlage: Marc Jamieson, Keeper und Trainer in Personalunion beim SV Vorwärts Hülsen. (Björn Hake)

Spielen zwei Fußball-Mannschaften gegeneinander, die beide darauf aus sind, möglichst nicht zu verlieren und entsprechend den Fokus auf die Defensive richten und die Offensive weitestgehend vernachlässigen, ja dann lautetet die logische Konsequenz: eine Nullnummer. „Das war ein klassisches 0:0“, berichtete auch Davo Otto, Co-Trainer des SV Vorwärts Hülsen. Der SVV trennte sich mit diesem Ergebnis vom SV Ippensen und hat nun in der Tabelle der Bezirksliga Lüneburg RW Achim wieder im Nacken sitzen.

„Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass drei Punkte sehr wichtig für sie gewesen wären, aber beide auch auf keinen Fall verlieren wollten,“ schilderte Otto. Entsprechend entwickelte sich ein Spiel, das wenig Höhepunkte bot, Chancen waren absolute Mangelware. „Fußballerisch ging auch nicht viel“, gestand Hülsen Co-Trainer. Die beste aufseiten der gastgebenden Hülsener hatte Yannis Meyer in der 85. Minute. Nach einer Ecke köpfte er den Ball an den Querbalken. Zu diesem Zeitpunkt hatte der SVV bereits etwas auf Offensive umgeschaltet. Das hätte sich jedoch beinahe in Minute 80 gerächt. Trainer und zugleich Keeper Marc Jamieson bewahrte seine Mannschaft aber vor dem Rückstand und sicherte somit auch den einen Zähler.

Doch Davo Otto weiß, dass in naher Zukunft auch mal wieder mehr als nur ein Unentschieden folgen muss. „Es ist eng unten, wir müssen unbedingt mal wieder einen Dreier holen.“