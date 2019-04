Bezirksliga Lüneburg 3: Axel Sammrey kehrt nach zwölfjähriger Tätigkeit als Trainer des TSV Ottersberg zum ersten Mal an seine alte Wirkungsstätte zurück und möchte mit dem TV Oyten nach vier Pleiten in Folge für eine Überraschung sorgen: „Wir fahren dort nicht hin, um die weiße Flagge zu hissen, sondern versuchen unsere Negativserie zu beenden.“ Mut machen dürfte der 2:1-Hinspielsieg, doch die Vorzeichen damals waren ganz andere. „Wenn ich mir die Mannschaft von damals anschaue, würde ich sagen, lass uns da hinfahren und etwas holen“, sagt Sammrey, dem maximal 14 Spieler zur Verfügung stehen werden. „Unser Kader wird fast wie letzte Woche aussehen. Nur zwei A-Jugendliche, die diese Woche 18 Jahre alt geworden sind, kommen hinzu.“ Die Einsatzchancen des angeschlagenen Marius Winkelmann beziffert Sammrey auf zehn Prozent. TSV-Trainer Jan Fitschen kann hingegen personell aus dem Vollen schöpfen, hat aber trotzdem viel Respekt vor dem Gegner: „Persönliche Sorgen hin oder her. Oyten will dieses Ortsderby sicherlich auch gewinnen. Deshalb nehmen wir dieses Spiel sehr ernst und sind auf der Hut.“ Zudem soll die Hinspiel-Pleite raus aus den Köpfen der TSV-Akteure: „Wir haben etwas gutzumachen“, betont Fitschen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg