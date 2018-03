Hin und wieder gibt es sie: Diese Niederlagen, die schwierig zu erklären sind. In diese Kategorie gehört auch das 22:23, das die SG Achim/Baden am Sonnabend im Heimspiel gegen den VfL Edewecht kassierte. Die Gastgeber waren über weite Strecken das bessere Team, was auch die 13:11-Pausenführung zeigt. Schlussendlich verlor die SG gegen den jetzigen Zweiten der Handball-Oberliga Nordsee aber doch.

Bereits gegen den Spitzenreiter SG VTB/Altjührden und das Topteam HSG Barnstorf/Diepholz zeigte die SG Achim/Baden eine kämpferisch vorbildliche Leistung, schrammte aber jeweils knapp an den Punkten vorbei. Das gleiche Schicksal ereilte die Achimer nun gegen Edewecht. „Ich denke, dass wir einen guten Kampf geliefert haben“, sagte SG-Rückraumspieler Jan Wolters.

Starke Unterstützung aus der Reserve

Auch ihm fiel es schwer, erklärende Worte für die ärgerliche Niederlage zu finden. „Es hat leider nicht gereicht“, meinte Wolters. Ein wenig mehr ins Detail ging da schon sein Trainer Tobias Naumann: „Es waren die Kleinigkeiten, die uns in den finalen fünf bis sechs Minuten eingeholt haben. Alle Spieler waren bei uns am Limit. Am Ende lag das eventuell an unserer schwierigen Trainingswoche.“

Die verlief nämlich alles andere als optimal. Naumann musste auf einige Spieler bei den Einheiten verzichten. Das war nun gegen Edewecht nicht anders. Florian Block-Osmers war verhindert, Steffen Fastenau konnte ebenfalls nicht spielen und der verletzte Dennis Summa war ohnehin nur als Zuschauer in der Gymnasiumhalle. Aus seinem Stammkader standen Naumann mit Marvin Pfeiffer, Jan Mühlbrandt und Jan Wolters nur drei etatmäßige Rückraumspieler zur Verfügung. Allein wegen dieser Tatsache war es schon überraschend, dass die SG dem VfL eine offene Partie lieferte.

Dass dies gelang, lag aber auch an zwei Spielern aus der Reserve: Florian Schacht und Max Schirmacher. Beide überzeugten mit starken Leistungen – Schacht in der Defensive, Schirmacher in der Offensive. „Vor den beiden kann ich nur den Hut ziehen. An sie geht ein großes Lob. Das bekommt aber auch unser Keeper Arne von Seelen“, sagte Naumann. Es waren aber nicht nur diese drei Spieler, die dafür sorgten, dass die SG Achim/Baden ganz nah dran war an den beiden Punkten.„Das gesamte Team hat aufopferungsvoll gekämpft“, meinte der SG-Coach.

Die Folge des großen Einsatzes der ersatzgeschwächten Gastgeber war, dass sie in der 55. Spielminute mit 22:19 führte. Zu diesem Zeitpunkt musste Naumann bereits auf Marvin Pfeiffer verzichten. Der Rückraumspieler musste mit einer Schulterverletzung vom Feld. „Das sah nicht gut aus“, sagte der Trainer. Schirmacher führte daher in der Schlussphase die Regie im Achimer Angriff.

Als die Gäste auf 20:22 verkürzt hatten, geriet die SG in Unterzahl. Der VfL nutzte den Vorteil zunächst nicht: Die Gäste warfen den Ball ins Seitenaus. Die Überraschung lag in der Luft. Doch auch die Naumann-Sieben machte Fehler – und zwar folgenschwere. Zunächst wurde Florian Schacht mit einer weiteren Zeitstrafe auf die Bank geschickt. Anschließend leistete sich der gute Schirmacher ein Offensivfoul, im nächsten SG-Angriff fing Jan Wolters den Ball nicht. Die erfahrenen Edewechter nutzten die Patzer konsequent aus und drehten die Begegnung noch.

Am Ende blieb Tobias Naumann nichts anderes übrig, als die Niederlage nüchtern zu beurteilen: „Edewecht bei nur 23 Toren zu halten, ist natürlich super. Dass wir aber nur 22 Treffer erzielen, ist dementsprechend auch zu wenig.“