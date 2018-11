Befindet sich mit dem TSV Morsum weiter auf der Erfolgswelle: Lena Meding. (Hake)

Landkreis Verden. Für die Frauen des TSV Intschede geht es weiter aufwärts. Gegen den VfL Fredenbeck feierte das Team aus der Handball-Landesklasse nun den zweiten Sieg in Folge. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt auch der TSV Morsum. Durch einen Sieg gegen SVGO Bremen bleibt die Crew von Trainer Timo Lütje erster Verfolger von Spitzenreiter ATSV Habenhausen II. Nichts Neues gibt es bei der HSG Cluvenhagen/Langwedel. Der Aufsteiger wartet nach einer Niederlage beim TuS Rotenburg weiter auf etwas Zählbares.

TSV Intschede - VfL Fredenbeck 37:31 (18:17): Gegen Fredenbeck zeigte insbesondere Michelle Dahlendorf eine klasse Leistung. Satte 18 Tore standen nach 60 Minuten für die Linkshänderin zu Buche. Nach wechselnden Führungen hieß es in Minute zwölf 6:6. Im weiteren Verlauf zog der TSV auf 14:10 davon. Gewonnen war die Partie für die Mannschaft der Trainer Jannik Sievers und Lajos Meisloh aber erst, als Michelle Dahlendorf fünf Minuten vor dem Ende zum 34:29 getroffen hatte. Mit dem zweiten Saisonerfolg haben die Spielerinnen aus der Gemeinde Blender ihr Punktekonto ausgeglichen. Weiter geht es für den TSV mit den Duellen gegen HSG Cluvenhagen/Langwedel und TSV Morsum. Über die Abwehrleistung müsse man beim Sieg gegen den VfL Fredenbeck hinwegsehen, meinte Jannik Sievers. „Nach 5:1 Punkten in Folge sieht es nun aber ganz gut aus. Wir gehen beruhigt in die beiden Derbys.“

TSV Morsum - SVGO Bremen 38:15 (17:8): 8:2 Punkte, 162:113 Tore, Platz zwei in der Tabelle – Morsum blickt auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Es sehe so aus, sagt Coach Timo Lütje, als wenn sich seine Mannschaft oben in der Tabelle festsetzen könne. In der aktuellen Partie habe man mit den Gästen aus Bremen nur zu Beginn Probleme gehabt. „Es hat sich früh abgezeichnet, dass die Grambker Truppe unserem Tempo-Spiel nicht gewachsen war.“ Zur Halbzeit sei die Begegnung so gut wie entschieden gewesen, fügte Lütje an. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Landesliga-Absteiger einen 0:2-Rückstand in eine Neun-Tore-Führung umgewandelt. SVGO Bremen habe es im Laufe der Partie mit anderen Deckungsformationen versucht, „aber wir hatten auf alles eine Antwort.“

TuS Rotenburg - HSG Cluvenhagen/Langwedel 29:16 (11:8): Für die Truppe von Trainerin Svenja Vast dürfte es eine ungemütliche Saison werden. Das zeichnet sich nach der vierten Niederlage im vierten Spiel ab. Beim TuS Rotenburg war der Aufsteiger zumindest eine Halbzeit lang auf Augenhöhe. Eine Minute vor dem Seitenwechsel hatte Madina Zarkaneh die Gäste noch einmal auf drei Tore herangebracht. Die zweite Hälfte war aus Sicht der HSG dann eine zum Vergessen. Auf 24:14 war die Heimmannschaft in der 50. Minute davongezogen. Das letzte Tor für die HSG Cluvenhagen/Langwedel fiel in der 54. Minute: Stina Röttjer zeichnete sich für das 25:16 verantwortlich. Die Endphase ging dann noch einmal mit 4:0 an die Spielerinnen von der Wümme.