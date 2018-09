Thomas Cordes hat seine Mannschaft wieder intensiv auf die Saison vorbereitet. Den Auftakt bestreitet der TV Oyten in Potsdam. (fotos: Björn Hake)

Als sich die männliche A-Jugend des TV Oyten im Jahr 2017 erstmals für die Jugendhandball-Bundesliga qualifiziert hatte, kam dies einer Sensation gleich. Die Saison sollte keine Eintagsfliege bleiben. Im vergangenen Juni wiederholte der TVO das Kunststück. Wieder ist er Teil der Beletage des deutschen Jugendhandballs.

In ihrem zweiten Bundesliga-Jahr peilen die Oytener eine bessere Platzierung an als in der Vorsaison. Damals lief das Team in der zwölf Mannschaften starken Nordstaffel auf Rang zehn ein. „Unser Kader ist in diesem Jahr vielleicht noch ein Stück ausgeglichener besetzt“, gibt sich TVO-Trainer Thomas Cordes vor dem Saisonstart am Sonntag beim 1. VfL Potsdam zuversichtlich. Große Hoffnungen ruhen in Oyten auch auf den Neuzugängen Niko Korda und Dimo Möller. Thomas Cordes ist allerdings kein Mann der großen Sprüche. Deshalb gibt sich der Coach auch vor dem zweiten Bundesliga-Jahr bescheiden. Im Fokus, meint der 33-Jährige, stehe die Weiterentwicklung der Spieler.

Natürlich hat aber auch Cordes die Tabelle im Blick. Mit mehr Konstanz in den Auswärtsspielen wäre durchaus mehr möglich gewesen als Platz zehn. Dennoch: Mehr als 300 Zuschauer strömten im Schnitt bei den Heimspielen in die Oytener Pestalozzihalle. Und die Vorsaison hatte einige Höhepunkte zu bieten: Der Heimsieg gegen den großen THW Kiel oder auch zwei knappe Niederlagen gegen den SC Magdeburg haben Lust auf mehr gemacht. Den Nachschlag gibt es nun ab diesem Sonntag.

Als keine große Hürde erwies sich die Qualifikation. Mit Siegen gegen den HC Elbflorenz Dresden und die SG Nickelhütte Aue war der TV Oyten bereits nach der ersten Runde in Helmstedt so gut wie durch. Mit einem weiteren Erfolg gegen den BSV 93 Magdeburg in Runde zwei war das Ticket frühzeitig gelöst. Die 18:19-Niederlage im letzten Match gegen die SG HC Bremen/Hastedt diente nur noch der Statistik. Mit dem Nachbarn vom Bremer Osterdeich wird es bereits früh in der Saison ein Wiedersehen geben. Am dritten Spieltag steht der erste Vergleich am Jakobsberg an. Auf der Strecke geblieben ist in der Qualifikation indes die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Der Dauerrivale des TVO war in einer starken Gruppe an der SG HC Bremen/Hastedt und am BSV 93 Magdeburg gescheitert.

Die Spielweise hat sich beim TV Oyten ein wenig geändert. Mit Noah Dreyer und Niclas Hafemann haben zwei Spieler den Verein verlassen, die es auch schon mal mit der Brechstange versucht haben. Den Platz von Dreyer, der sich in seinem ersten Herrenjahr beim Oberligisten SG Achim/Baden behaupten will, nimmt Niko Korda ein. Der Rotenburger war bereits in der Saison 2016/2017 mit einem Zweitspielrecht für die Oytener unterwegs. Danach zog es den Niedersachsenauswahlspieler nach Leipzig. Seit Januar 2018 ist Korda wieder zurück. Von der HSG Heidmark sind Hannes Grittner und Dimo Möller gekommen. Linksaußen Grittner spielt sein letztes Jugendjahr bei den „Vampires“, Torwart Möller gehört dem jüngeren Jahrgang an und erhält ein Zweitspielrecht. In der Vorbereitung wusste der 1,95 Meter große Keeper mit seinem guten Stellungsspiel zu überzeugen.

Aus der eigenen B-Jugend sind Torwart Jonas Lüdersen sowie die Feldspieler Johannes Seliger, Leonard Fischer und Timon Timmermann aufgerückt. Joost Sanders ist das letzte Puzzleteil von Thomas Cordes. Der 1,97 Meter große Youngster (Jahrgang 2001) kommt mit Zweitspielrecht vom TvdH Oldenburg. Er spielt sowohl in der zweiten Reihe als auch am Kreis. Cordes: „Dass Joost aus dem jüngeren Jahrgang ist, sehe ich noch als i-Tüpfelchen, ich sehe in ihm die richtige Ergänzung für unseren Deckungs-Innenblock.“

Als Favoriten hat Cordes in der stark besetzten Nord-Ost-Staffel die Füchse Berlin, den SC Magdeburg und auch die SG Flensburg-Handewitt ausgemacht. Alle drei Bundesligisten hätten einen starken Jahrgang 2000 zusammen, sagt der Trainer. Mut machen Cordes gute Auftritte in der Vorbereitung: Gegen den Ligarivalen HSV Hamburg gab es einen knappen Sieg, gegen den TSV Burgdorf aus der Weststaffel musste sich die Cordes-Crew mit 22:28 geschlagen geben. Trotz der Niederlage hatte Thomas Cordes am Freitag eine gelungene Generalprobe seiner Jungs gesehen. Bis zum 18:17 durch Chris Ole Brandt habe sein Team es gut gemacht.

Nach Potsdam reisen die Oytener bereits am Sonnabend an. Im Vorjahr musste sich der TVO in der brandenburgischen Landeshauptstadt mit einem Tor geschlagen geben (24:25). „Wir haben also noch etwas gutzumachen“, sagt Thomas Cordes vor der Fortsetzung des Abenteuers Bundesliga.