War nach dem Saisonauftakt aufgrund zweier Schiedsrichter-Entscheidungen bedient: Stephan Hotzan, Coach des MTV Riede. (Hake)

"Mit der Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Schiedsrichter aber keineswegs." Der Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 ist für den MTV Riede kein schöner gewesen. Das Team von Coach Stephan Hotzan reiste mit einer 1:2 (1:0)-Pleite im Gepäck vom Heeslinger SC II zurück.

Das Zitat von Stephan Hotzan beschreibt schon seine Gesamtstimmung nach Abpfiff des Auftakts. Ab Minute 14 waren die Rieder nur noch zu zehnt. Torben Meyer sah die Rote Karte. Doch warum er sie sah, das war das Problem von Stephan Hotzan. "Das war an der Mittellinie. Sein Gegner war knapp eher am Ball. Und ja, dann hat es gerummst, aber da war kein gestrecktes Bein und keine Absicht zu sehen. Das war Gelb und fertig. Sogar die Heeslinger haben gesagt, das wäre eine überzogene Rote Karte gewesen", schildert Hotzan die Szene.

Bis dato waren die Rieder der Oberliga-Reserve überlegen, die laut Hotzan zwei Spieler aus der Ersten von Anfang an aufboten und zudem noch zwei weitere im weiteren Spielverlauf brachten. Eine Chance hatte der MTV bereits verbucht, "aber dann musst du wegen dieser Entscheidung alles über den Haufen werfen". Hotzan brachte mit Tom-Jonah Zabywalski eine neue zweite Sechs und nahm dafür den zweiten Stürmer Timm Wüstefeld herunter. Und der MTV ging gar in Front: Marc Lindenberg traf in Minute 40 zum 1:0. Doch in Halbzeit zwei drehten die Gastgeber durch die Tore von Arouna Joel Ahizi (68.) und Janis Müller die Partie. Der zweite Aufreger: das Tor von Müller. Es fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit und war ein Strafstoß. "Ein Heeslinger soll geschubst worden sein. Da lag aber keiner am Boden. Da war gar nichts", haderte Stephan Hotzan. "Das war bitter für das Team, das sich 90 Minuten tapfer gewehrt hatte."