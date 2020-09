Kurz vor dem Saisonstart der Fußball-Bezirksliga hat sich der SV Vorwärts Hülsen in der Offensive nochmals verstärkt: Mit Rafael Franco kehrt ein alter Bekannter zum Team zurück. Der Außenstürmer ging in den vergangenen zwei Jahren in seiner Studienstadt Köln für einen Landesligisten auf Torejagd. Zwar war er für den SV Vorwärts Hülsen mit einem Zweitspielrecht ausgestattet, welches aber nur für die Kreisebene galt. „Die Corona-Einschränkungen wirken sich auch auf das Studium von Rafael aus. Dadurch liegt das Erstspielrecht seit Anfang der Woche wieder bei uns. Er wird uns schon zum Auftakt am Sonntag zur Verfügung stehen“, freut sich SVV-Trainer Jan Twietmeyer über eine weitere starke Alternative in seinem Kader.