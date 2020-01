Frank Neubarth hat seinen Vertrag beim FC Verden 04 verlängert. (Björn Hake)

Verden. Frank Neubarth muss es zugeben: Als er in der Schlussphase der Saison 2018/2019 beim FC Verden 04 das Traineramt übernommen hatte, um den Fußball-Landesligisten vor dem Abstieg zu retten, hätte er nicht damit gerechnet, dass sich daraus eine längere Zusammenarbeit entwickeln könnte. Doch genau das zeichnet sich nun ab. Neubarth wird auch in der kommenden Saison bei den Allerstädtern an der Seitenlinie stehen. Das gab am Donnerstagvormittag Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken bekannt.

„Dass nun doch eine längere Zusammenarbeit entsteht, konnte damals keiner ahnen“, sagt Neubarth, der die Verdener in der Vorsaison zum Klassenerhalt geführt hat und mit dem Team derzeit auf Platz sieben in der Landesliga steht. Als die Gespräche für eine weitere Vertragsverlängerung anstanden, seien sich aber alle Parteien schnell einig geworden, erklärt Nicolas Brunken. „Wir sind einfach froh, dass es mit Frank so gut läuft. Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft stimmt einfach“, erläutert der Sportliche Leiter.

Team soll verstärkt werden

Frank Neubarth kann die Einschätzung von Brunken nur bestätigen: „Es macht unheimlich viel Spaß mit dem Team, den Verantwortlichen und der gesamten Crew in Verden zu arbeiten. Die Bedingungen sind top, und wir sind in unserer Entwicklung auch noch nicht am Ende.“ Nicolas Brunken teilte darüber hinaus mit, dass der Verein die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Andreas Dressler ebenfalls fortsetzen wolle. „Frank und Andreas ergänzen sich sehr gut“, sagt Brunken.

Sowohl der Sportliche Leiter als auch Neubarth blickten ein wenig voraus auf die Saison 2020/2021. Die Mannschaft soll zur kommenden Spielzeit punktuell verbessert werden. „Ein, zwei Verstärkungen müssen schon noch her, wenn wir auch mal weiter nach oben schauen wollen“, sagt Neubarth. „Die Mannschaft hat bereits jetzt Potenzial, muss das aber auch kontinuierlich abrufen.“ Der Coach muss sich in der anstehenden Frühjahrsrunde aber auf eine Veränderung in seinem Trainerteam einstellen. Aus beruflichen Gründen musste Torwart-Trainer Stefan Adler seinen Posten räumen. Brunken: „Wir sind derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger.“