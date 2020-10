Frank Neubarth sitzt auch in der kommenden Saison auf der Verdener Trainerbank. (Björn Hake)

Der FC Verden 04 hat auf der Trainerposition frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Saison. Wie Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten, am Freitagmorgen mitteilte, verlängerten die Reiterstädter mit ihrem Trainer Frank Neubarth den Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022.

Die Gespräche mit Frank Neubarth haben laut Brunken nicht lange gedauert, bis es zu einer Einigung gekommen ist. „Wir waren uns schnell einig“, sagte der Sportliche Leiter. Da die Ungewissheit groß sei, wie es mit der ab 2. November für vier Wochen unterbrochenen Saison weitergehe, habe der Verein direkt das Gespräch mit seinem Coach gesucht. „Wir wollten, dass die Planungen schon mal laufen. Außerdem sind wir von seiner Arbeit überzeugt“, bekräftigte Brunken.

Frank Neubarth ist seit Ende April 2019 Trainer des FC Verden 04. Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen folgte auf Sascha Lindhorst. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen sicherte Neubarth den Reiterstädtern den Klassenverbleib in der Landesliga. In der vergangenen Saison standen die Verdener nach dem coronabedingten Saisonabbruch auf Platz acht der Tabelle. In der aktuellen Spielzeit steht die Elf von Frank Neubarth auf Rang sechs, hat aber auch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert.