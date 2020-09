Der TB Uphusen hat in der ersten Pokalrunde ein Freilos. (Björn Hake)

Lange Zeit mussten sich die betroffenen Fußball-Mannschaften gedulden und warten. Doch jetzt haben sie Gewissheit: Im Barsinghäuser Sporthotel Fuchsbachtal sind am Freitag die Qualifikationsrunde und das Achtelfinale im Krombacher-Niedersachsenpokal der Amateure ausgelost worden. Demnach steigt der TB Uphusen erst in der Runde der letzten 16 in den Wettbewerb ein.

Der Grund: Der Oberligist aus Achim hat ein Freilos erhalten. Im Achtelfinale (voraussichtliche Termine: 28. Oktober/4. November 2020) empfangen die Uphuser am Arenkamp den Sieger aus der Partie Rotenburger SV gegen FC Hagen/Uthlede.

Weitere Informationen

Qualifikationrunde

MTV Wolfenbüttel - HSC BW Tündern

SV Ramlingen/Ehlershausen - Lupo Martini Wolfsburg

Goslarer SC 08 - FT Braunschweig

MTV Gifhorn - 1. FC Germania Egestorf/Langreder

TuS BW Lohne - TuS Bersenbrück

BSV Kickers Emden - VfL Oldenburg

Rotenburger SV - FC Hagen/Uthlede

SV Ahlerstedt/Ottendorf - Heeslinger SC

Freilos: SVG Göttingen 07, Arminia Hannover, FC Eintracht Northeim, SC Spelle-Venhaus, MTV Eintracht Celle, TB Uphusen, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, SV Altenoythe

Achtelfinale

Arminia Hannover - FC Eintracht Northeim

Goslarer SC 08/FT Braunschweig - SVG Göttingen 07

TSV Krähenwinkel/K. - SV Ramlingen/Lupo Martini

MTV Gifhorn/Egestorf - MTV Wolfenbüttel/Tündern

TuS BW Lohne/TuS Bersenbrück - SC Spelle-Venhaus

SV Altenoythe - BSV Kickers Emden/VfL Oldenburg

SV Ahlerstedt/Heeslinger SC - MTV Eintracht Celle

TB Uphusen - Rotenburger SV/FC Hagen/Uthlede