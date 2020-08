Holger Hildebrandt fuhr für Uesen den einzigen Sieg ein. (Björn Hake)

Im letzten Saisonspiel der Tennis-Verbandsliga gab es für die Herren 50 der TG Uesen nur wenig zu holen. Das Heimspiel gegen den TC Bad Essen wurde mit 1:5 verloren. Dabei mussten die Gastgeber ohne ihre etatmäßige Nummer zwei, Henning Vogt (Tennisarm) auskommen. Seine Position übernahm nach langer Verletzungspause Christian Müller, der in seinem Match zwar mithalten konnte, letztlich aber mit 3:6 und 3:6 unterlag.

„Für uns und vor allem für Christian war es schön, dass er nach neunmonatiger Auszeit überhaupt wieder spielen konnte. Es lief teilweise auch schon wieder ganz ordentlich“, freute sich Ehler Mindermann für seinen Mitspieler. Nicht den Hauch einer Chance hatte der Kapitän selbst. Im Spitzeneinzel traf er auf Manfred Titgemeyer, der das Duell dominierte, kaum Fehler produzierte und so verdient gewann. Auch der an Position drei spielende Dieter Dill konnte gegen Dirk Fahrmeyer nur wenig ausrichten und musste sich ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben.

Für den Höhepunkt des Tages sorgte aus Sicht der TG Uesen Holger Hildebrandt. Er spielte stark auf und sicherte sich den ersten Satz mit 6:3. Auch im zweiten Durchgang behielt Hildebrandt in den kniffligen Situationen die Ruhe und gewann in der Verlängerung mit 7:5. Im ersten Doppel spielten Ehler Mindermann und Holger Hildebrandt anschließend einen ganz starken Satz gegen das Einser-Doppel der Gäste. Nach dem knappen 6:7 war die Luft raus und auch Durchgang zwei ging an die Kontrahenten. Da der TC Bad Essen das zweite Doppel ebenfalls für sich entschied, stand aus Sicht der TG Uesen letztlich eine 1:5-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.

„Natürlich ärgert man sich immer über Niederlagen, aber in Zeiten von Corona freuen wir uns über jedes Punktspiel. Wir haben auch für die Wintersaison wieder gemeldet und hoffen, dass die Punktspiele dann auch ausgetragen werden können“, sagte Ehler Mindermann nach dem Abschluss der Sommerpunktspielrunde.

Weitere Informationen

TG Uesen – TC Bad Essen 1:5

Mindermann – Titgemeyer 1:6, 0:6; Müller – Frütel 3:6, 3:6; Dill – Fahrmeyer 2:6, 1:6; Hildebrandt – Potthoff 6:3, 7:5; Mindermann/Hildebrandt – Titgemeyer/Frütel 6:7, 1:6; Müller/Dill – Fahrmeyer/Potthoff 0:6, 4:6 FK