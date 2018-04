War gegen Zeven für einen von zwei Doppelpacks verantwortlich: Riedes Marvin Just (links). (Hake)

Als „keinen Selbstläufer“ hatte Stephan Hotzan die Auswärtsaufgabe seines MTV Riede im Vorfeld noch beschrieben. Doch als das Spiel beim TuS Zeven vorbei war, war doch alles wie von selbst gelaufen. Der Grund war laut des Coaches aber eine „saustarke Leistung von uns“. Und diese Leistung mündete in einen souveränen 4:0 (2:0)-Sieg.

Hotzan warnte seine Mannen vor der Offensivstärke der Gastgeber, und damit sollte er auch recht behalten. „In den ersten 15 Minuten hatten wir ein paar Schwierigkeiten, da Zeven immer mit vier, fünf Mann in der Offensive agiert“, erzählte Hotzan. Und dennoch gingen die Gäste bereits nach neun Minuten in Front: Marvin Just war der Endpunkt und Verwerter eines Konters. Und Just war es auch, der noch vor der Pause für den MTV auf 2:0 erhöhte (36.). Zuvor hatten die Rieder einen Fehler im Spielaufbau der Zevener ausgenutzt.

Tor Nummer drei ließ aber lange auf sich warten, daher waren die drei anvisierten Punkte bis dato auch immer noch in Gefahr. Der Grund: die mangelhafte Chancenverwertung der Hotzan-Elf. Alles begann schon beim 1:0, als Just drei Versuche für sein Tor benötigte, und im weiteren Verlauf „haben wir unglaublich viele Chancen vergeben, wir hätten deutlich höher gewinnen müssen“. Hotzan sprach davon, dass Marvin Just alleine sechs Tore hätte schießen müssen. Für Tor Nummer drei war dann aber Kai Schumacher in Minute 75 verantwortlich. Schumacher schlenzte den Ball sehenswert aus 18 Metern in den Winkel. Und Schumacher war es auch, er auf 4:0 aus Sicht der Gäste stellte, indem er einen Handelfmeter verwandelte (78.). Dementsprechend haben zwei Doppelpacks den Riedern ihren Dreier beschert.

Am Ostermontag gab es für den MTV Riede aber nichts zu feiern. Beim Schlusslicht TSV Wallhöfen verlor die Hotzan-Elf mit 2:3 (1:1). Bereits in der 14. Minute ging der Außenseiter in Führung. Gian Luka Muskee war für das 1:0 verantwortlich. Riede fand aber eine passende Antwort: Kai Schumacher stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter den Ausgleich her. Fünf Minuten nach der Pause bekamen die Gäste erneut einen Strafstoß zugesprochen. Diesmal schnappte sich Marvin Just das Leder. Auch er war erfolgreich – 2:1. Die Führung hatte aber nicht lange Bestand. Sieben Zeigerumdrehungen später stand es 2:2 – Sönke Schröder hatte getroffen. Dann bewies TSV-Trainer Oliver Schilling ein goldenes Händchen: Er wechselte Luva Mischnik ein. Dieser stand nur eine Minute auf dem Feld und markierte den Siegtreffer.