Der Achimer Friedel Gehrke legt seinen Posten ein Jahr früher als geplant nieder, da er sich teils übergangen fühlt. (Björn Hake)

Im Jahr 2020 ist Schluss für Friedel Gehrke. Dann hört der Achimer als Spielleiter des Altherrenfußballs beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) auf – nach 33 Jahren. Darüber äußert er sich enttäuscht, denn es ist kein geplantes Ende. „Ich will nicht nachkarten, aber eigentlich wollte ich erst 2021 regulär aus Altersgründen aufhören“, betont Gehrke. Dass es dazu jetzt nicht kommt, hängt mit dem Verhalten von Entscheidungsträgern des NFV zusammen, wie er berichtet.

So habe sich Gehrke bei Zukunftsfragen insbesondere von Jürgen Stebani, Verbandsspielausschussvorsitzender des NFV, übergangen gefühlt. „Bei einer Obleute-Tagung hat man vorgeschlagen, man möchte von drei auf zwei Qualifikationsrunden runtergehen und dann hat man einfach spontan gesagt: So wird es umgesetzt. Und das, ohne Rücksprache mit mir, dem NFV-Ü-Beauftragten, gehalten zu haben. Das konnte ich nicht mit mir geschehen lassen. Man kann sich dafür einsetzen, aber man kann mich nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen“, führt der 69-Jährige aus. Die Änderung auf nur noch zwei Ü32-Qualifikationsrunden bedeutet ab der Saison 2020/21, dass statt bisher 96 Mannschaften nur noch 48 mitmachen dürfen. Unter anderem hat dann auch der NFV Verden nur noch einen Startplatz. Wäre die Änderung bereits dieses Jahr eingeführt worden, hätte der TSV Etelsen als Vizekreismeister nicht teilnehmen können und hätte somit die Endrunde in Barsinghausen, die er gerade erreicht hat, verpasst.

Kritik am NFV

Daraufhin beschloss er, sein Amt abzugeben. Nach mehreren Nachrichten und einem Mailverkehr, bei dem es ordentlich zur Sache gegangen sei, einigten sich alle Beteiligten jedoch auf einen Kompromiss: ein Amtsaustritt von Gehrke im Jahr 2020, nachdem alle Ü-Endrunden ausgespielt sind. „Natürlich war es nicht meine Vorstellung, so aufzuhören. Das wünscht sich keiner. Das Ende mit Schrecken hat man aber etwas abgefedert.“ Einen kompletten Rücktritt vom Rücktritt schloss Gehrke allerdings aus. „Man darf sich auch nicht lächerlich machen. Ich möchte nicht ohne Not zum Totengräber meiner eigenen Ü-Geschichte werden. Es gibt keinen Rückzieher“, sagt der Achimer.

Die Tatsache, dass ihn die fehlende Absprache so getroffen hat, ist auch ein Beleg für seine Leidenschaft. Von 1987 bis heute war Gehrke immer mit Herzblut bei der Sache – und er wird es sicherlich auch bis zum Ende seiner Amtszeit sein. Denn er ist glücklich über das, was er den Altherren-Fußballern ermöglicht hat. Der Startschuss für Gehrkes Engagement erfolgte dabei nach dem Finale der Bezirksmeisterschaft im Kreis Lüneburg. Das verlor er zwar mit dem TSV Achim gegen die SV Eintracht Lüneburg mit 1:3, aber „von der Atmosphäre und der Motivation her war das so eine geile Geschichte, sodass ich mir danach im Urlaub am Titisee die Frage stellte, ob man das nicht ausweiten kann.“ Bei dem Gedanken blieb es dann nicht. Als er wieder zurück in Achim war, machte er sich an die Umsetzung und rief den sogenannten und damals noch inoffiziellen Altherren-Supercup Niedersachsen ins Leben. Und die Resonanz stimmte: Insgesamt 34 Mannschaften sagten einer Teilnahme zu, die Endrunde in Achim wurde dann im Jahr 1988 ausgetragen. Für Gehrke war es eine entscheidende Bestätigung.

„Ich habe damit Neuland betreten und merkte, dass es gut lief“, bekräftigt er. Nach und nach organisierte er zusammen mit seinem Orga-Team dann Endrunden für die Ü32-, Ü40-, Ü50- und Ü60-Mannschaften, unter anderem entstand im Jahr 2004 auch eine Ü40-Hallen-Niedersachsenmeisterschaft. „Stillstand bedeutet Rückschritt“, lautet sein Credo. Und nachdem er sich zehn Jahre inoffiziell engagierte, wurde er als Lohn im Jahr 1997 zum NFV-AH-Spielleiter berufen. Eine Entwicklung, auf die Gehrke gar nicht abzielte. „Ich kam wie Phönix aus der Asche und hatte überhaupt kein Karrieredenken gehabt.“ Wie er selbst sagt, hat auch sein Vater Richard Gehrke einen Anteil daran. „Ich bin in Barnstorf aufgewachsen, da gab es den Barnstorfer SV. Und mein Vater war auch ein Fußballverrückter und hat sich immer in den Dienst der Vereine gestellt. Das färbt ab.“

Zugleich habe sein Wirken auch sein eigenes Wohlbefinden stärken sollen. „Am Anfang war es Eigennutz, weil ich beim TSV Achim in einer sehr guten AH-Mannschaft gespielt habe und Leistungsanreize schaffen wollte“, gesteht er. In seinem Blickpunkt stand letztlich aber immer das große Ganze. „Sie waren immer gut beraten gewesen, mich gewähren zu lassen. Ich brauche eine lange Leine. Wir, mein Orga-Team und ich, sind immer Idealisten gewesen, die den Fußball voranbringen wollten“, sagt Gehrke, der vor allem Klaus Oehlers und Helmut Königstein für die Unterstützung seit 1987 dankt. Der Achimer ist auch der festen Überzeugung, dass gerade die Endrunden in Barsinghausen den Ü32-Fußballern viel gegeben haben. „Wer die Sportanlage in Barsinghausen kennt, der weiß: Das ist das kleine Wembley und sorgt bei Ü-Fußballern für ein einmaliges Erlebnis.“

Drei-Säulen-Modell

Eng verknüpft war sein Handeln stets mit einem Drei-Säulen-Modell. „Die erste Säule war das sportliche Turnier, die zweite Säule beinhaltete Geselligkeit, Kommunikation – die dritte Halbzeit. Und bei der dritten Säule ging es um Charity.“ Dabei ist er stolz, welche Summe bei allen Veranstaltungen für karitative Zwecke zusammengekommen ist: nämlich 224 749,48 Euro. Wohl wird auch noch ein Wunsch von Gehrke wahr: So machte er sich stark dafür, den Deutschen Altherren Supercup Ü32, den er am 11. August 2005 mit Helmut Wagner gründete, offiziell seitens des DFB ausrichten zu lassen. Genau das werde in den nächsten Jahren wohl auch geschehen. Die Freude hält sich bei dem Achimer allerdings in Grenzen. „Dafür möchte man die Teilnehmerfelder bei anderen Ü-Wettbewerben reduzieren. Das ist ein Pyrrhussieg, ein Gewinn mit Schaden. Ein DFB-Ü32-Cup mit eventuell nur sechs Mannschaften wäre angesichts unserer Arbeit im Vorfeld aus unserer Sicht eine Farce.“

Er selbst spielte übrigens selbst auch sehr lange Fußball. Angefangen hatte der Torwart beim Barnstorfer SV, danach schnürte er die Schuhe für den TSV Achim, Eintracht Völkersen und die SG Ottersberg. Am erfolgreichsten sei dabei die Zeit mit den Altherren in Achim gewesen. „Da wurden wir fünfmal Kreismeister und standen dreimal im Bezirkspokalfinale“, erzählt er. Am meisten freute er sich aber über einen anderen Erfolg: die Niedersachsenmeisterschaft der Altherren des TSV Achim im Jahr 1993. „Zwar war ich nur als Organisator vor Ort, das hatte ich mir aber bei Gründung des AH-Supercup Niedersachsen nicht in den kühnsten Träumen vorgestellt. Das geht nicht weg“, erinnert sich Gehrke. Und auch seine Zeit als NFV-AH-Spielleiter wird er nie vergessen. Schließlich ist er stolz darauf, was er im Ü-Fußball in Niedersachsen bewirkt hat.