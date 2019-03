Noch spielt Hendrik Budelmann für den HC Bremen. Ab Sommer gehört er dann der SG Achim/Baden an. (Braunschädel)

Achim. Die SG Achim/Baden will auch in Zukunft darauf bauen, junge Talente aus der Region in ihr Oberliga-Team zu integrieren und dort weiterzuentwickeln. Das zeigt auch die Verpflichtung von Hendrik Budelmann, die SG-Teammanager Cord Katz am Montag offiziell bekannt gegeben hat. Aktuell läuft Budelmann noch für den HC Bremen in der Jugendhandball-Bundesliga auf. Bei seinem neuen Klub soll der Nachwuchsspieler ab der kommenden Saison vor allem auf der linken Außenbahn aber auch auf der Rückraummitte zum Einsatz kommen.

„Hendrik ist ein gut ausgebildeter Handballer, der eine gute Spielübersicht besitzt. Er hat schon öfter bei uns mittrainiert. Wir kennen uns daher schon länger“, sagte Katz. Während der Einheiten habe der junge Außenspieler einen guten Eindruck hinterlassen. Mit dem HC Bremen spielt der künftige Achimer derzeit eine gute Saison im Oberhaus. In den bisherigen 18 Spielen in der Jugend-Bundesliga hat der 18-jährige Budelmann für den Tabellensiebten aus der Hansestadt 39 Tore erzielt. „Mir haben die Eindrücke, die ich bislang bei der SG gesammelt habe, gut gefallen“, begründete Budelmann seinen Entschluss. Den Sprung aus dem Jugendbereich direkt in die Oberliga traut sich der junge Bremer zu. „Körperlich geht es in der Liga zwar mehr zur Sache, ich bin aber optimistisch, dass ich mich in der Oberliga behaupten kann.“

Zysk will Pause einlegen

Allerdings gibt es bei der von Tobias Naumann gecoachten SG auch einen weiteren Abgang. Katz teilte mit, dass Michele Zysk der SG Achim/Baden in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Er will kürzertreten“, erklärte der Teammanager. Zysk erklärte auf Nachfrage, dass er wohl erst einmal eine Handball-Pause einlegen möchte: „Derzeit geht mir die Lust am Handball ein bisschen verloren. Der Aufwand wird mir doch zu groß." Zysk war zur Saison 2016/2017 vom TSV Morsum zur SG gewechselt.