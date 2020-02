Seinen kleinen Laptop hat Fritjof Werner immer dabei, wenn der TV Baden seine Heimspiele in der Lahofhalle austrägt. (Björn Hake)

Im Mittelpunkt stehen die Spieler. Der Trainer einer Mannschaft steht ebenfalls im Blickfeld des Publikums. Doch in vielen Mannschaften gibt es Menschen, die im Hintergrund tätig sind. Es liegt häufig auch an diesen „stillen Arbeitern“, wenn ein Team Erfolg hat. Bei den Zweitliga-Volleyballern gibt es viele Menschen, die in der zweiten Reihe zum Gelingen des Projekts ihren Teil beisteuern. Einer von ihnen ist Fritjof Werner. Er ist beim TVB als Videoscout tätig.

Der Blick von Fritjof Werner ist bei jedem Heimspiel des TV Baden meist auf das Spielfeld gerichtet. Auch er will möglichst jeden Ballwechsel verfolgen. Ist eine Rallye dann beendet, macht er sich schnell Notizen in seinem kleinen Laptop. Er schreibt auf, wie die einzelnen Punkte gefallen sind. Hin und wieder schaut er aber auch nach hinten, über seine Schulter. Denn Spiel für Spiel installiert er eine kleine Videokamera an dem Gestänge eines Handballtors, das während der Heimpartien der Badener Volleyballer an der Wand der Lahofhalle hängt.

Wie in der 2. Bundesliga üblich, wird auch an der Weser jede Begegnung filmisch festgehalten, damit später Trainer und Spieler die Gegner und das eigene Spiel noch einmal analysieren können. Für die von Werner Kernebeck trainierten Badener stellt Fritjof Werner das Videomaterial zusammen. Der Bremer ist nun in der zweiten Saison beim TVB als Scout tätig. Und mittlerweile fühlt er sich auch als vollwertiges Teammitglied. „Wobei meine Rolle mit Sicherheit nicht die wichtigste ist“, gibt sich Werner ganz bescheiden. Er möchte seine Aufgabe nicht in den Vordergrund stellen. „Aber so ganz unwichtig ist sie dann aber auch nicht“, sagt der Scout schmunzelnd. Ihm ist dann doch bewusst, dass er mit seiner Arbeit eine große Hilfe für Kernebeck und Co. ist.

Mit Kuba fing alles an

Damit die Badener bestens vorbereitet in ihre Spiele gehen, verbringt Werner viel Zeit vor dem Computer. Er zerstückelt die Videos der Gegner so, damit Trainer Kernebeck bei der späteren Sichtung die Schwächen und Stärken ausmachen kann. „Außerdem sortiere ich einzelne Angriffs- und Abwehrsituationen aus. Oder auch wie ein Zuspieler auf dem Feld aktiv ist“, erklärt Werner. Diese Szenen werden dann auf einer speziellen Homepage hochgeladen. Dort können sich dann auch die Spieler des TVB die geschnittenen Videos anschauen. Ein Angebot, dass sie laut Fritjof Werner gerne annehmen. „Dass den Spielern die Medien in der 2. Liga zur Verfügung stehen, ist schon sehr hilfreich“, findet der Scout.

Zum Team hinter dem Team beim TV Baden gehört der 69-Jährige seit dem Zweitliga-Aufstieg des kleinen Klubs von der Weser. „Schon vorher hatte ich Kontakt zu dem Verein“, sagt Werner. In der 3. Liga habe beim TV Baden aber noch kein Interesse an seiner Arbeit bestanden. Das habe sich mit dem Gang ins Unterhaus jedoch geändert. Während der Premierensaison war Fritjof Werner mit dem TV Baden viel unterwegs: „Da bin ich auch bei jedem Auswärtsspiel als Co-Trainer dabei gewesen.“ Jetzt, während der zweiten Zweitliga-Saison, ist er nur noch bei den Spielen im Lahof vor Ort und konzentriert sich auf seinen Job als Videoscout.

In diesem Arbeitsbereich hat Fritjof Werner vor seinem Engagement in Baden schon bei vielen Volleyball-Vereinen in Bremen gearbeitet. Angefangen habe aber alles bei einer Nationalmannschaft – und zwar bei den Frauen aus Kuba. Das Team aus der Karibik war beim früheren internationalen Volleyballturnier der Frauen Stammgast. Durch seine Spanisch-Kenntnisse sei der frühere Sportlehrer schließlich an den Job des Videoscouts bei den Kubanerinnen gekommen. Und wegen dieser Tätigkeit ging es um die Welt. „Unter anderem war ich in China, als sich Kuba auf die Olympischen Spiele 1992 vorbereitet hat“, sagt Werner, der einst auch selbst als Volleyball-Trainer aktiv war. Durch seine Arbeit als Videoscout, die in den vergangenen Jahren durch die Digitalisierung durchaus einfacher geworden ist, hat Fritjof Werner etliche schöne Erinnerungen gesammelt. Aktuell gilt seine Konzentration aber dem TV Baden.

Dass das Team in dieser Saison bisher 28 Punkte gesammelt hat und der Klassenerhalt zum Greifen nahe ist, überrascht den Scout durchaus. „Ich dachte schon, dass das zweite Jahr schwieriger wird. Aber es war nicht unbedingt zu erwarten, dass so Spiele gegen die Teams aus dem Tabellenmittelfeld gewonnen werden.“ Glücklich macht ihn die Entwicklung des TVB aber zweifellos. „Denn es ist schön, Teil dieses Projekts sein“, sagt Fritjof Werner, der sich zwar gerne im Hintergrund aufhält, aber seinen Teil zum Erfolg des TV Baden beiträgt.