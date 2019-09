Michele Dahlendorf warf Intschede mit ihren Toren in die Landesliga. (Sebi Berens)

Vorhang auf– Premiere für den TSV Intschede. Wenn die Handballerinnen an diesem Wochenende in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen mit dem Heimspiel gegen den TSV Bremervörde in die Saison starten, dann beginnt für den Klub aus der Gemeinde Blender eine neue Zeitrechung. Erstmals in seiner Geschichte spielt der TSV mit seiner Frauenmannschaft in der Landesliga. Durch den Aufstieg ist das Team von der linken Weserseite in der Rangfolge des Frauenhandballs im Kreis Verden auf Platz zwei vorgerückt. Nur die Dritt- und Oberligateams des TV Oyten sind noch höher angesiedelt als die Sieben vom Weserstrand.

Auch wenn Intschedes Trainer Jannik Sievers gerne betont, dass Handball ein Mannschaftssport sei, die Vizemeisterschaft in der Landesklasse und der damit verbundene Aufstieg war eng mit einem Namen verbunden: Michele Dahlendorf. 193 Treffer erzielte die erfahrene Linkshänderin in der vergangenen Spielzeit für den TSV. Damit avancierte die frühere Oberligaspielerin (TV Oyten II) zur alles überragenden Werferin in der Landesklasse. In der Landesliga soll Michele Dahlendorf mit ihren Toren dafür sorgen, dass es für den Aufsteiger am Ende zu einem einstelligen Tabellenplatz reicht. Dieser sei für sein Team auch drin, glaubt Jannik Sievers.

Unterstützt wird der junge Erfolgscoach in der kommenden Spielzeit von Co-Trainer Niklas Bodenstab. Der ehemalige Übungsleiter der HSG Verden-Aller nimmt den Platz von Lajos Meisloh ein. Meisloh hat sein Traineramt nach dem Aufstieg abgegeben. Er will sich in der neuen Saison voll auf seine Spielertätigkeit beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Daverden konzentrieren. Neben Niklas Bodenstab ist auch Lutz Evers neu beim TSV Intschede. Der frühere Keeper der HSG Verden-Aller fungiert als Torwart-Trainer.

Mit der Euphorie eines Aufsteigers, jugendlicher Unbekümmertheit und viel Tempo will sich der TSV Intschede in der neuen Spielklasse behaupten. An mangelnder Kondition werde es nicht liegen, versichert Jannik Sievers. Zudem hofft der 24-jährige Student auf den Bonus eines Aufsteigers. „Vielleicht holen wir auch den einen anderen Zähler, weil die Gegner uns noch nicht auf der Rechnung haben.“ Ein weiterer Faktor für den Erfolg der vergangenen Jahre sei die Atmosphäre beim TSV Intschede, erläutert Sievers: „Der Wohlfühlfaktor stimmt.“ Da der Klub, der im Jugendbereich mit dem TSV Morsum unter den Namen MoIn Wesermarsch eine Spielgemeinschaft bildet, in diesem Jahr keine weibliche A-Jugend zum Spielbetrieb gemeldet hat, kann das Trainerteam Sievers/Bodenstab aus einem Pool von fast 20 Spielerinnen schöpfen. Youngster sind Kreisspielerin Cora Witzschke und Torfrau Alina von Ahsen (beide Jahrgang 2002). Nach einem Auslandsjahr gehören Cynthia Haase, Friederike Hinz und Mia Bruhn wieder zum Aufgebot.

Das Fundament für eine erfolgreiche Saison will der TSV Intschede gleich in den ersten vier Saisonspielen legen. Diese trägt die Sievers-Truppe allesamt vor eigenem Anhang in der heimischen Gustav-England-Halle aus. Nach dem Auftakt gegen den TSV Bremervörde heißen die darauffolgenden Gegner LTS Bremerhaven, HSG Delmenhorst und SV Werder Bremen III. In der Fremde ist der TSV erstmals am 20. Oktober gefordert, wenn das Auswärtsspiel beim TuS Komet Arsten auf dem Spielplan steht.

Weitere Informationen

Zugänge: Cora Witzschke, Alina von Ahsen (A-Jugend), Mia Bruhn, Friederike Hinz, Cynthia Haase (zurück nach Auslandsjahr)

Abgänge: Carla Wolters, Helen Kammann (Handballpause), Ira Kehlenbeck (Pause nach Kreuzbandriss)

Restkader: Lena Hahn - Henrike Schwittek, Theres Meisloh, Jana Wolters, Michele Dahlendorf, Luisa Hahn, Fabienne Behrens, Stina Winkelmann, Natascha Lukovac, Lisa-Marie Gerling, marieke Witzschke, Gina Kastens

Trainer: Jannik Sievers

Co-Trainer: Niklas Bodenstab

Torwart-Trainer: Lutz Evers

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: HSG Delmenhorst, SV Werder Bremen III PRÜ