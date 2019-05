Marvin Just schoss Riede in der ersten Spielminute mit 1:0 in Führung. (STRANGMANN)

Alt war das Spiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem MTV Riede und dem TV Oyten am Mittwochabend noch nicht, da lag der Ball schon im Tor der Gäste. In der ersten Minute brachte Marvin Just den MTV mit 1:0 in Front. Die frühe Führung sollte den Riedern aber nicht zum Sieg reichen. Das Landkreis-Duell endete 1:1 (1:0). Der Punkt war für den MTV Riede dennoch ein wichtiger. Denn durch das Remis hat die Elf von Trainer Thorsten Eppler, der nach der Saison von Marc Wurthmann abgelöst wird (wir berichteten), den Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht.

Am Ende waren sich beide Trainer einig. Sowohl MTV-Coach Thorsten Eppler als auch sein Gegenüber Axel Sammrey sprachen davon, dass die Punkteteilung im Großen und Ganzen in Ordnung war. „Die erste Halbzeit ging an Riede, in der zweiten waren dann aber wir das Team, das das Spiel kontrolliert hat“, schilderte Sammrey. Für sein Team hatte der junge Lennart Brand in der 70. Minute den Ausgleich erzielt. Sammrey: „Es war sein erstes Tor in der Bezirksliga.“ Um ein Haar hätte der Coach des TV Oyten auch den Siegtreffer bejubeln dürfen. Doch Elvedin Bibic traf zwei Minuten vor dem Schlusspfiff nur den Pfosten des MTV-Kastens.

In der ersten Halbzeit waren es hingegen die Rieder, die die besseren Torszenen hatten. „Insgesamt war das Spiel im ersten Durchgang ausgeglichen, aber wir hatten ein kleines Chancenplus“, meinte Thorsten Eppler. Die größte Möglichkeit, für den MTV Riede auf 2:0 zu erhöhen, hatte Torben Schumacher. Doch aus kurzer Distanz scheiterte er an TVO-Keeper Christian Rathjen. „In den letzten 30 Minuten der Partie war Oyten dann deutlich besser“, sagte Eppler. „Bei uns konnte man merken, dass sich einige Spieler mit Wehwehchen herumschlagen. Kräftemäßig war meine Mannschaft doch am Ende.“ Und sie hatte Glück, dass Bibic kurz vor Schluss nur den Pfosten traf.

Weitere Informationen

MTV Riede - TV Oyten 1:1 (1:0)

MTV Riede: Bremer - T. Schumacher, H. Meyer, Johanningmeier, Lindenberg, Westermann, Just (90. Krüger), K. Schumacher, M. Schumacher, T. Meyer (65. Behn), Zabywalski (79. Witt)

TV Oyten: Rathjen - Baeßmann, Aritim (56. Kone), Strodthoff (62. Reinke), Winkelmann, Persson (56. Bibic), Airich, Mothes, Müller, Wiedekamp, Brand

Tore: 1:0 Marvin Just (1.9, 1:1 Lennart Brand (70.) FCO