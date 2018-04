Hinter Trainer Sascha Kunze und seiner HSG Verden-Aller liegt eine erfolgreiche Saison in der Landesliga. (Björn Hake)

Den Klassenerhalt – nicht mehr und nicht weniger wollten die Handballer der HSG Verden-Aller nach ihrem Aufstieg in die Landesliga erreichen. Bereits seit einigen Wochen steht fest, dass die Reiterstädter dieses Ziel erreicht haben. Obwohl der Ligaverbleib den Verdenern nicht mehr zu entreißen ist, wollen sie sich in den verbliebenen drei Saisonspielen nicht hängen lassen. Das möchte die von Sascha Kunze trainierte Mannschaft am Sonntag beim Heimspiel (Anpfiff um 15 Uhr) gegen die HSG Stuhr unter Beweis stellen.

Seit Sommer 2017 hat Sascha Kunze das Sagen auf der Bank der HSG Verden-Aller. Und bislang läuft es für den Trainer blendend in der Kreisstadt. Seine Premieren-Saison mit dem Aufsteiger kann nur als Erfolg gewertet werden. Das weiß auch der Coach. "Für einen Aufsteiger haben wir in dieser Saison ein super Ergebnis hingelegt", findet der Trainer, der im vergangenen Sommer für Frank Janzen bei der HSG übernommen hatte. Und der Coach gibt auch ganz offen zu, dass ihn seine Mannschaft in dieser – sich dem Ende neigenden – Spielzeit durchaus überrascht hat. "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir den Klassenerhalt schon so früh sicher haben. Wenn mir jemand vor der Saison angeboten hätte, dass wir Anfang April nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, hätte ich das sofort unterschrieben", sagte Kunze.

Im Mittelfeld gemütlich gemacht

Anfang des Jahres deutete vieles aber noch daraufhin, dass auf die Verdener ein langer und harter Abstiegskampf warten würde. Mitte Januar betrug der Vorsprung zu den Regelabstiegsplätzen vier Punkte. "Es ist alles möglich. Bislang spielen wir eine gute Saison", sagte Kunze damals. "Wenn wir unser Repertoire abrufen, dann ist der Klassenerhalt auf jeden Fall möglich. Aber in der Deckung müssen wir uns noch steigern." Die HSG steigerte sich und hat es sich mittlerweile im Tabellenmittelfeld gemütlich gemacht.

Dass die Saison für den Klub nun aber doch so erfolgreich verlaufen ist, sei für Kunze auch der Lohn der harten Arbeit. "Wir haben sehr viel Zeit für unsere Erfolge investiert", meint der HSG-Coach. Und laut des Trainers sind es nicht nur die erfahrenen Spieler, wie Oliver Schaffeld oder Juri Wolkow, die zu dem guten Resultat beigetragen haben. Auch die jungen Spieler hätten ihren Anteil. Kunze hat in den vergangenen Monaten ganz bewusst immer wieder Spieler aufgestellt, die auch noch für die A-Jugend der HSG Verden-Aller auflaufen. So haben laut Sascha Kunze Jannik Rosilius und Mario Pegesa im Landesliga-Team überzeugende Leistungen gezeigt. Im restlichen Saisonverlauf sollen nun auch Jonah Klimach und Lars Koröde, der zur neuen Saison eh in den Kunze-Kader aufrückt, ihre Chance bekommen. "Das haben sich die Jungs durch ihre Leistungen im Training verdient", sagt Kunze, der sich freut, dass die Jugendarbeit der HSG nun Früchte trägt. "Im Moment passt bei uns alles", findet der Coach. Für die kommende Saison plant er aber dennoch, dass zunächst der Abstieg so schnell wie möglich kein Thema mehr sein soll.

Und auch für diese Saison hat Kunze noch Pläne. "Wir wollen unseren einstelligen Platz verteidigen", sagt er. Ein Sieg gegen die derzeit fünftplatzierte HSG Stuhr wäre daher am Sonntag hilfreich.