Für Noura Jalal Aldin und den SV Holtebüttel ist der VSK Osterholz-Scharmbeck eine zu hohe Hürde gewesen. Die Hauptrunde findet nun ohne den SVH statt. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Im Wettbewerb um den Fußball-Bezirkspokal der Frauen ist aus dem Landkreis Verden in der Hauptrunde lediglich der TSV Fischerhude-Quelkhorn vertreten. Die Elf von Jan Blanken hatte ein Freilos erhalten. Ausgeschieden sind indes der SV Holtebüttel, der gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck deutlich unterlag, sowie der TSV Bassen, der auf eigenem Platz gegen den VfL Güldenstern Stade eine Niederlage bezog.

SV Holtebüttel - VSK Osterholz-Scharmbeck 0:9 (0:6): „Für uns stand schon vor dem Anpfiff fest, dass wir gegen den Landesligisten keine reelle Chance haben würden“, sagte Andreas Dressel. Den SVH-Coach plagten nämlich große personelle Sorgen. „Noch kurzfristig sagten mehrere Stammspielerinnen ab, die einfach nicht zu ersetzten waren“, erklärte der Coach des Bezirksligisten. Dennoch wollte Dressel möglichst lange ohne Gegentor bleiben. Er ließ mit fünf Abwehrspielerinnen vor Torfrau Stina Allermann beginnen, die von drei weiteren Spielerinnen im defensiven Mittelfeld unterstützt wurden. „Anfangs stand die Abwehr noch gut. Sie hielt aber nur eine Viertelstunde dem Druck des VSK stand“, sagte Dressel, der in der 15. Minute das 0:1 durch Svenja Welkenbach sah. Sie traf vor der Halbzeit noch zwei weitere Male (20./42.). Weil auch Jana Hollmann (18./22.) und Judith van Osten (31.) für die Mannschaft aus Osterholz erfolgreich waren, stand es zur Pause 0:6.

In Durchgang zwei ließ es der Favorit ruhiger angehen, kam aber dennoch zu drei weiteren Toren, die van Osten (50.) und Welkenbach (55./80.) markierten. „Selbst hatten wir leider nicht eine Torchance. Trotz der hohen Niederlage möchte ich mein Team loben, denn alle haben toll gekämpft und gegen einen deutlich besseren Gegner alles gegeben“, zog Dressel ein positives Fazit.

TSV Bassen - VfL Güldenstern Stade 2:4 (1:1): Die Gastgeberinnen begannen gut und hatten die erste Möglichkeit durch Maike Grünhagen. Ihr Kopfball nach einer Flanke von Lena Troschka wurde von der VfL-Torhüterin Vanessa Draack noch aus dem Winkel gefischt (10.). In der 33. Minute war es Troschka, die nach einem Eckstoß von Christina Meyer aus Nahdistanz zum 1:0 für Bassen vollstreckte. Aber die Freude währte nur eine einzige Minute: Denn mit dem ersten von insgesamt zwei Sonntagsschüssen zielte Neele-Henriette Wulf aus 25 Metern genau in den oberen Torwinkel und sorgte so für den 1:1-Pausenstand (35.).

Nach dem Seitenwechsel hatte die Elf von Bastian Okrongli für kurze Zeit keine wirkliche Ordnung im Spiel. Das nutzte Stade in der 46. Minute zur 2:1-Führung durch Leonie Vollmers aus. Vorausgegangen war ein fahrlässiger Ballverlust im Spielaufbau. Nach einer Stunde erhöhte Stade auf 3:1 durch Kristina Beitel. Das Team von Okrongli hielt aber weiter gut mit und kam in der 68. Minute durch einen Kopfballtreffer von Grünhagen nach Flanke von Hannah Maruschke auf 2:3 heran.

Nur drei Minuten später verpasste Grünhagen eine Flanke von Troschka knapp. Statt des möglichen Ausgleichs gelang Stade mit dem zweiten Sonntagsschuss ins lange untere Eck von Lisa Dawert das 4:2. Fünf Minuten später hatte Grünhagen auch noch Pech, als sie die Latte traf. „Wir haben gegen den Landesligisten die Begegnung offen gestaltet und trotz der Niederlage eine gute Frühform gezeigt. Insbesondere spielerisch wusste unsere Mannschaft zu überzeugen. Mit etwas mehr Fortune im Abschluss wäre eine Überraschung möglich gewesen, wenngleich Stades Erfolg verdient war“, sagte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.