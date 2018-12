Florian Schacht stand am Sonnabend erstmals in dieser Saison für die SG Achim/Baden II in der Verbandsliga auf dem Feld. (STRANGMANN)

Barnstorf. Für die SG Achim/Baden II hat es im Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga der Männer bei der HSG Barnstorf/Diepholz II trotz einer Fünf-Tore-Führung erneut nicht zu etwas Zählbarem gereicht. 22:21 (10:12) lautete das Resultat in dem Duell der Oberliga-Reserveteams. Das eine Tor mehr hatten die Gastgeber aus dem Landkreis Diepholz erzielt.

Bis zur 40. Minute sei der Plan voll aufgegangen, sagte Karsten Krone. „Tollen Handball“ habe seine Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt geboten, sah der Trainer der Spielgemeinschaft seine Sieben lange auf einem guten Weg. Bei der SG Achim/Baden II tauchte nach auskurierter Schulterverletzung erstmals Florian Schacht auf dem Spielberichtsbogen auf. Der Routinier habe nur in der in der Abwehr gespielt und seine Aufgabe dort sehr gut erledigt, lobte Karsten Krone den 40-Jährigen.

Knackpunkt war für den Übungsleiter der Gäste ein Torwartwechsel der Heimmannschaft in der 40. Spielminute. Karsten Krone: „Den zweiten Keeper der Barnstorfer haben wir regelrecht warm geworfen. Unsere Fehlwurfserie hat die HSG dann zu einfachen Toren über Konter genutzt.“ Gerade diese Treffer habe man verhindern wollen, erklärte Krone. Matchwinner beim Gegner war Nils Mosel. Den Linkshänder der HSG habe man nicht in den Griff bekommen, gab Krone zu. „Nils Mosel hat von außen aus einem Nullwinkel, aber auch über den Rückraum getroffen“, schilderte Karsten Krone die Schlussphase. Die Niederlage sei einfach nur frustrierend, meinte der Übungsleiter der Weserstädter. „Aber Jammern hilft nun auch nichts – wir werden weitermachen und unsere Chance suchen.“

Zuversichtlicher Beginn

Die Partie hatte zunächst gut begonnen für die Gäste. Torge Wichmann warf die Spielgemeinschaft in der Startphase mit drei Treffern in Folge in Führung. Diese behauptete das Ligaschlusslicht bis zur Halbzeit. Nach Wiederanpfiff baute die SG Achim/Baden II den Vorsprung aus. Zum ersten Saisonsieg sollte es dennoch nicht reichen.