Bezirksliga Lüneburg 3: „Das war richtig peinlich.“ So lautet auch wenige Tage nach dem 0:3 gegen Scharmbeckstotel das Urteil von Emrah Tavan, dem Coach des FSV Langwedel-Völkersen. Nun richtet sich der Blick wieder nach vorne auf den SV Ippsenen, der bereits am Donnerstag zu Gast sein wird. Die Devise ist klar: „Einen Ausrutscher kann man sich erlauben. Aber jetzt muss eine Antwort her, das habe ich den Jungs auch klar und deutlich gemacht“, fordert Tavan eine Reaktion. Mit der Partie gegen die Wundertüte aus Ippensen hat der FSV einen weiteren „Art Matchball“ (Tavan) im Abstiegskampf. Gegen den SVI, der seinen Mannen „keinen Zentimeter Rasen schenken“ wird, muss der FSV auf gleich vier Spieler verzichten. Unter anderem auf Stürmer Justin Schmidt, der bereits seine zehnte Gelbe Karte gesehen hat.

Anpfiff: Donnerstag um 20 Uhr in Langwedel