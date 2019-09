Steffen Rohde gewann in Schortens beide Matches. (Björn Hake)

Voller Zufriedenheit sind die Squasher des SC Achim-Baden von ihrem ersten Spieltag der neuen Oberliga-Saison zurückgekehrt. Denn in Schortens holte das Team fünf von sechs möglichen Punkten. „In Summe können wir natürlich sagen, es ist alles gut“, sagte Badens Mannschaftsführer Tim Jäger nach dem geglückten Auftakt. In Schortens traf der SC Achim-Baden auf die erste sowie zweite Mannschaft der Boast Busters Jeverland. Gegen die erste Mannschaft holten die Gäste ein gewonnenes Unentschieden (2:2 mit einem höheren Gewinn an Sätzen). Das zweite Team der Busters wurde hingegen mit 3:1 besiegt.

Mit seinen Teamkollegen war Tim Jäger mehr als zufrieden. Denn sie hätten allesamt überzeugt. Eine Sache ärgerte den Kapitän dann aber doch – und zwar die eigene Leistung. „Alle haben gut gespielt. Leider war bei mir nicht viel möglich. Aber manchmal hat man nun einmal solche Tage“, sagte Jäger. In dem ersten Punktspiel des Tages ging es für die Gäste gegen die Boast Busters Jeverland II. Ulf Mettchen traf in seinem Match auf einen erst 14-jährigen Gegner. Der Badener zeigte seinem jungen Kontrahenten deutlich die Grenzen auf und gewann in drei Sätzen. Auch die beiden SC-Spieler Steffen Rohde und Lars Gerken gingen aus ihren Partien als Sieger hervor. „Unsere Youngster haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden“, freute sich Tim Jäger über die beiden Erfolge. Weniger freute sich Jäger über den Ausgang seines eigenen Spiels. Gegen Emmanuel David stand er auf verlorenem Posten und kassierte eine Dreisatzniederlage.

Zweiter Tagessieg für Steffen Rohde

Im zweiten Punktspiel gegen die erste Mannschaft der Gastgeber tauschte Jäger an Position vier. Für Ulf Mettchen kam nun Florian Schiffczyk zum Einsatz. Der routinierte Squasher gab sich keine Blöße und siegte mit 3:0. Seinen zweiten Sieg des Tages durfte Steffen Rohde feiern. Dies blieb Gerken verwehrt: Den ersten Satz musste er seinem Gegner Michael Ulrich überlassen, glich dann aber aus. Mehr war für den Badener aber nicht drin, der den Court mit einer 1:3-Niederlage verließ. „Es ist ein bisschen schade, dass Lars verloren hat. Aber bei Michael kam die größere Erfahrung zum Tragen. Damit hat er Lars ein wenig aus dem Konzept gebracht“, erklärte Tim Jäger die Pleite.

Der Kapitän hatte dann die Chance, den zweiten Sieg des SC Achim-Baden perfekt zu machen. Und anfangs sah es auch danach aus, als sollten die Gäste mit sechs Punkten im Gepäck die Heimreise antreten: Die ersten beiden Sätze wurden von Jäger gewonnen. Doch danach riss der Faden beim Mannschaftsführer. Sein Gegner Marvin Stöhr nutzte die Schwächen Jägers aus und drehte das Match noch. Weil der SC aber mehr Sätze gewonnen hatte, bekam er zwei Punkte zugesprochen.

Topspieltag in Baden steht an

Nach einer etwas längeren Pause steht für den SC Achim-Baden am 3. November ein Heimspieltag an. Und besser könnte dieser gar nicht besetzt sein: Zu Gast im Squashcenter Achim-Baden sind dann der aktuelle Tabellenführer Bassumer SC Shooting Birds und der derzeitige Zweite SC Oldenburger. Jäger und Co. gehen den zweiten Spieltag als Tabellendritter an.

Weitere Informationen

Boast Busters Jeverland II - SC Achim-Baden 1:3

David - Jäger 11:8, 11:4, 11:7; Fiedler - Rohde 6:11, 11:8, 11:13, 2:11; Fischer - Gerken 8:11, 7:11, 6:11; Matzeschke - Mettchen 2:11, 7:11, 6:11

SC Achim-Baden - Boast Busters Jeverland 2:2

Stöhr - Jäger 7:11, 7:11, 11:6, 11:6, 11:9; M. Ulrich - Rohde 7:11, 7:11, 2:11; J. Ulrich - Gerken 7:11, 11:5, 13:11, 11:7; Badberg - Schiffczyk 9:11, 7:11, 9:11 FCO