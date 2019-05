Die Nachwuchs-Fußballer aus dem Landkreis Verden standen jetzt an zwei Tagen auf den Sportplätzen des TSV Dauelsen im Mittelpunkt. Denn am Bettenbruch sind nun die Kreispokalendspiele mehrerer Junioren- und Juniorinnen-Teams ausgetragen worden. Insgesamt standen in dem Verdener Ortsteil elf Finals auf dem Programm.

Besonders erfolgreich waren in Dauelsen die Mannschaften des JFV Verden/Brunsbrock. Gleich fünf Titel gingen an den Klub. In den Endspielen der U17, U16, U14, U13 und U12 setzten sich die Teams des JFV Verden/Brunsbrock gegen ihre jeweiligen Kontrahenten durch. Bei der U10 ging die Trophäe an den FC Verden 04 II, in der U11 heißt der neue Pokalsieger JSG Löwen.

Bei den Mädchen wurden auf den Dauelser Fußballplätzen insgesamt vier Pokalgewinner gesucht und schließlich auch gefunden. Bei den E-, D- sowie C-Juniorinnen setzte sich die JSG Achim/Uesen durch. Beim ältesten Jahrgang, den B-Juniorinnen, behauptete sich der TV Oyten im Endspiel. Die TVO-Mädchen gewannen ihr Finale gegen den TSV Brunsbrock knapp mit 2:1.