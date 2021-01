Christian Siedlitzki hat sich für das Jahr 2021 einiges vorgenommen. (FR)

Eigentlich hatte sich Christian Siedlitzki für das Jahr 2020 viele und große Ziele gesteckt. „Geplant waren rund 20 Wettkämpfe. Besonders motiviert war ich, da ich in eine neue Altersklasse aufgerückt war und zu den Jüngsten gehörte. Aber auch mein dritter Platz bei der Sportlerwahl des Jahres 2019 trug dazu bei“, sagt der in Armsen lebende Österreicher. Nach einer Verletzung begann das Jahr für den Ausdauersportler auch recht gut. Bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften im Februar gewann er den Titel und ließ bei der Duathlon-Europameisterschaft in Spanien die Bronzemedaille folgen. Überhaupt hatte er für 2020 sein Hauptaugenmerk auf die internationalen Wettkämpfe gelegt. Die Triathlon-EM Anfang August in Schweden und die Duathlon-WM Anfang September in den Niederlanden standen ebenfalls im Terminkalender.

Doch Corona machte alle Pläne des Österreichers zunichte. Siedlitzki trainierte dennoch fleißig weiter – und im Sommer stand dann immer noch ein weiterer großer Wettkampf an. Mitte Juli wurden die österreichischen Meisterschaften im Sprinttriathlon in Gmunden ausgetragen. Siedlitzki nahm daran teil. „Eine gute Entscheidung, denn ich konnte meinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde unangefochten Meister in meiner Altersklasse“, erinnert er sich.

2021 soll nun alles besser werden. Die ersten Wettkämpfe für Christian Siedlitzki sind bereits terminiert. Demnach wird Siedlitzki in den kommenden Monaten auf dem ganzen Kontinent unterwegs sein: Im Juli soll in Targu Mures (Rumäninen) die Duathlon-EM im Sprint und auf der Standarddistanz stattfinden. „Rumänien ist mir gut in Erinnerung geblieben, da ich 2019 dort schon mal Vizeeuropameister geworden bin. Für Mitte August bin ich noch ein bisschen im Gewissenskonflikt, da gleichzeitig die Duathlon EM auf der Mitteldistanz und die österreichische Meisterschaft im Sprinttriathlon stattfinden“, sagt er. Bereits drei Wochen später kommt es zum Höhepunkt: die Duathlon-WM in Almere (Niederlande), bei der viele Disziplinen ausgetragen werden. Zum Abschluss ist für Anfang Oktober in Viborg (Dänemark) noch die Duathlon-WM auf der Mitteldistanz geplant.

„Jetzt heißt es nur hoffen und bangen, dass 2021 wieder eine gewisse Normalität eintritt und die Wettkämpfe stattfinden“, sagt der Ausdauersportler.