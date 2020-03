Linkshänder Jannis Elfers war mit elf Toren einmal mehr bester Torschütze des TSV Daverden. (Björn Hake)

Zum ersten Mal in diesem Jahr stand Simon Bodenstab wieder im Aufgebot des TSV Daverden. Zu einem Sieg hat es für den Handball-Verbandsligisten aus dem Kreis Verden mit dem zurückgekehrten Mittelmann im Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV II nicht gereicht: In der Jadestadt war das Spiel für die Grün-Weißen bei einem Neun-Tore-Rückstand bereits zur Halbzeit gelaufen. 25:34 (10:19) lautete das Resultat am Ende aus Sicht der von Ingo Ehlers trainierten Gäste.

Die Daverdener hatten einen ordentlichen Start erwischt. Constantin Pasenau erzielte das 1:0 für den TSV, in Minute zehn stand es 6:6. Seine Sieben habe zu Beginn von einigen Patzern des WHV profitiert, schilderte Ingo Ehlers. In der Folge legten die Gastgeber allerdings einen 7:1-Lauf hin – 13:7 (19.). Der Treffer zum 10:15 sollte der letzte für die Ehlers-Sieben in den ersten 30 Minuten gewesen sein. Im zweiten Abschnitt war es dann eine ausgeglichene Partie. Es sei nicht alles schlecht gewesen, analysierte Ingo Ehlers. „Ich habe auch gute Phasen gesehen. Im zweiten Durchgang haben wir mitgehalten und die Halbzeit auch vom Ergebnis her ausgeglichen gestaltet.“ Sascha Nijland, Jannis Elfers und Boyke Wilkens sorgten in der Schlussphase für den Endstand, nachdem die ohne ihren verletzten Haupttorschützen Jonas Koch (Mittelhandbruch) angetretene Drittliga-Reserve des WHV beim 34:22 (57.) ihren letzten Treffer markiert hatte. „Wilhelmshaven war im linken Rückraum gut besetzt, hatte in Thorben Hackstein einen starken Kreisläufer und auch Spielertrainer Matej Kozul war nicht einfach zu verteidigen“, konstatierte Ehlers. Bei den Gästen avancierte Jannis Elfers zum besten Torschützen. Elf Treffer, fünf davon per Siebenmeter, erzielte der Linkshänder. Dreimal war Simon Bodenstab bei seinem Comeback erfolgreich.

Trotz der Niederlage hat der TSV Daverden Tabellenplatz sieben behauptet. Bei 17:21 Punkten steht der Aufsteiger nach der zehnten Saisonniederlage. Der Wilhelmshavener HV II indes behält durch den Sieg den Aufstieg in die Oberliga weiterhin im Blick. Als Vierter des Klassements haben die Männer von der Nordsee nur einen Minuszähler mehr auf dem Konto als der Tabellenzweite HSG Heidmark.