Bassens Denis Schymiczek (am Ball) spielt die Wörpedorfer Reihen aus: Eine Szene mit Seltenheitswert im Spiel der Grün-Roten. (Björn Hake)

Der Fußball ist voll von Binsenweisheiten. Eine von ihnen besagt, dass ein Tor dem Spiel guttun würde, insbesondere ein frühes. Somit ist die eine Seite bereits unter Druck und zum Handeln gezwungen, was der anderen Seite Räume zum Kontern bietet – ein munteres Spiel entwickelt sich. So die Theorie. Doch die Praxis sieht ab und an anders aus. Das bewies nun auch die Bezirksliga-Partie zwischen dem TSV Bassen und der TSG Wörpedorf-Grasberg, die schlussendlich Bassen mit 2:1 (1:0) gewann.

Bereits nach sieben Minuten durften die Grün-Roten, die auf den Oytener Kunstrasen ausgewichen waren, den ersten Pflichtspieltreffer des Jahres 2019 bejubeln. Er ging auf das Konto von Johannes Diezel, der den Wörpedorfer Keeper beim Duell vom Punkt verladen hatte. Zu dem Elfmeter geführt hatte ein unglückliches Foul von TSG-Akteur Julian Wacker. Ein Bassener Steilpass wurde abgegrätscht, jedoch prallte der Ball von Wackers Bein wieder in den Lauf von Bassens Daniel Wiechert. Wacker lief Wiechert anschließend in die Beine und zu Recht ertönte der Pfiff des Schiedsrichters.

Somit war alles angerichtet für eine unterhaltsame Partie. Nun war das Schlusslicht aus Wörpedorf zum Reagieren gezwungen und der TSV konnte sich auf das Kontern beschränken – Pustekuchen, daraus wurde nichts. Nichts da mit einem stetigen Hin und Her, mit dem Anlaufen auf der einen Seite und schnellen Gegenstößen auf der anderen. Das Niveau der Partie sank hingegen deutlich.

Zum einen lag das an den Gästen, deren spielerische Mittel äußerst limitiert waren. Langholz hieß die einzige eigene Variante der TSG. Variante Nummer zwei ermöglichte der Konkurrent. Bassen spielte teils äußerst schlampige Pässe und lud den Gast dadurch zu Kontern ein. Zum Erfolg führte aber keine von beiden. Dieser blieb aber auch auf der Gegenseite aus. Bassen beging den Fehler und probierte durch Standfußball, die doppelte Viererkette der Gäste auszuhebeln. Und obwohl diese ziemlich löchrig war, wurde sie nur selten überwunden. „Wir schieben den Ball nur hin und her und warten auf die Lücken. Die kommen aber nicht, wenn man sie nicht bewegt“, hatte auch Bassens Coach Uwe Bischoff die Problematik im Spiel seiner Truppe erkannt.

Das Spiel ohne Ball fand so gut wie gar nicht statt, Bewegung wurde schmerzlich vermisst. Wurde dann doch mal ein anderer Gang eingelegt und vom gemächlichen Traben in den Sprint hochgeschaltet, dann passten die Laufwege nicht oder das Anspiel wurde verpasst. „Wir hatten eine gute Vorbereitung mit guten Testspielen, es war alles gut. Aber jetzt kamen zu den fünf Verletzten noch zwei neue dazu und wir kriegen gerade noch elf Mann zusammen“, nahm Bischoff seine Mannschaft in Schutz.

Und die war trotz allem die bessere und hätte sogar noch früher in Front gehen können. Nach einer mangelhaften Faustabwehr von Wörpedorfs Keeper Benjamin Ostrowski scheiterte Wiechert aus 15 Metern an der Unterkante des Querbalkens (4.). Weitere Großchancen wurden aber auf keiner der beiden Seiten in Halbzeit eins verzeichnet. Das galt auch für Hälfte zwei – bis zur 56. Minute. Bassen klärte unzureichend und Wörpedorfs Kevin Giesecke probierte es einfach mal per Dropkick. Mit Erfolg, der Ball schlug vom Innenpfosten ein – 1:1.

Die Teilnahmslosigkeit des TSV Bassen hatte nun ein Ende. Die Gastgeber bauten Druck auf, die Präzision ging ihnen aber abhanden. „Der Gegner war platt. Spielen wir den aus, ohne so hektisch zu sein, dann schießen wir mehr Tore“, haderte Bischoff. Aber immerhin schoss seine Truppe noch ein Tor. Eine Flanke in Minute 84 landete bei Jannis Rust, der per Kopf seinen Fehler vor dem 1:1 wieder wettmachte und den Sieg eintütete. „Im Endeffekt bin ich zufrieden, die drei Punkte sind das Wichtigste“, resümierte Bischoff.