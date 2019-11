Alexander Decker steht dem TV Baden II wieder zur Verfügung. (Björn Hake)

Dieses Mal soll alles besser laufen bei den Oberliga-Volleyballern des TV Baden II. Nachdem das Team von Trainer Peter-Michael Sagajewski beim ersten Heimspieltag noch leer ausgegangen war, soll beim zweiten Auftritt der Lahofhalle die maximale Ausbeute von sechs Zählern her. Die Gegner des TVB heißen am Sonnabend Tecklenburger Land Volleys II und Bremen 1860. Zunächst treten die Badener ab 15 Uhr gegen die Drittliga-Reserve von Tebu an, danach kommt es zum Derby gegen Bremen 1860.

Gedanken an den misslungenen ersten Heimspieltag verschwendet Sagajewski nicht mehr: „Wir haben daraus unsere Lehren gezogen. Mein Team ist gut drauf. Daher geht der Blick nach vorne.“ Die Zweitliga-Reserve des TVB hat bereits bewiesen, dass die beiden Niederlagen im Lahof abgehakt sind: Vor zwei Wochen feierte das Team einen ungefährdeten Auswärtserfolg gegen die VG Delmenhorst-Stenum. An diese Leistung wollen die Badener jetzt anknüpfen. „Mit Tebu treffen wir auf ein Team, dass derzeit noch nicht dort in der Tabelle steht, wo auch wir gerne hinwollen“, sagt Sagajewski. Beide Klubs wollen möglichst weit nach oben. „Und gegen 1860 werden mit sehr breiter Brust ins Spiel gehen“, verspricht der Trainer, der am Sonnabend wieder auf Alexander Decker setzen kann. Thomas Baum habe sich hingegen dazu entschieden, mit dem Volleyball aufzuhören.