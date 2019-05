Florian Schacht kann mit der SG Achim/Baden II noch den Klassenerhalt erreichen. (Björn Hake)

Achim. Für die SG Achim/Baden II geht die Saison in die Verlängerung. Trotz einer 29:32 (16:13)-Niederlage gegen den ATSV Habenhausen II belegen die Handballer aus der Weserstadt in der Verbandsliga in der Abschlusstabelle den zwölften Platz. Dieser berechtigt zu zwei Relegationsspielen gegen den Vertreter der Verbandsliga Niedersachsen. Gegner wird dort der SV Altencelle sein. In der Verbandsliga Nordsee heißen die Absteiger TuS Bramsche und TV Langen. Langen verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz am letzten Spieltag durch eine 28:45-Pleite gegen den VfL Horneburg.

Für die SG Achim/Baden II geht es nun zunächst am kommenden Wochenende vor eigenem Anhang gegen den SV Altencelle. Am 26. Mai steigt dann das Rückspiel in der Fachwerkstadt Nahe der Lüneburger Heide. Und genau dieser Termin bereitet Florian Schacht Sorgen. „An dem Wochenende befindet sich der Großteil der Mannschaft auf Abschlussfahrt auf Mallorca“, erläuterte der Trainer der Spielgemeinschaft. Man werde die Partie wohl mit einem Mix aus mehren Teams der SG Achim/Baden bestreiten müssen, erklärt Schacht.

Enttäuschung schnell verflogen

Gegen den ATSV Habenhausen II zeigte der Aufsteiger eine gute Leistung. Es sei schade gewesen, dass es hinten heraus nicht zum Sieg gereicht habe, meinte Florian Schacht. Die Enttäuschung sei dann jedoch schnell verflogen, ergänzte der Coach der SG. Florian Schacht: „Nach der Hinrunde war der Klassenerhalt ganz weit weg, jetzt haben wir zumindest noch eine Chance.“

Ab dem 8:7 (13.) durch Mark Wendel hatten die Achimer gegen Habenhausen den ersten Durchgang dominiert. Fünf Minuten vor der Halbzeit lag die Schacht-Sieben erstmals mit vier Toren vorne – 14:10. Fortan kämpften sich die Gäste wieder heran. Beim 22:22 (44.) war die Begegnung völlig offen. „In der Schlussphase hat der Gegner dann eine Tick cleverer agiert“, gab Florian Schacht zu.