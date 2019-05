Bezirksliga Lüneburg 3: Für den TSV Bassen geht es in dieser Saison noch um herzlich wenig, auf Rang sieben befindet er sich fern von jeglichen Kampfplätzen. Doch einen weiteren Anreiz neben dem, dass Fußballer immer gewinnen wollen, gibt es für die Grün-Roten: Es ist ihr letztes Heimspiel der Saison. „Daher wollen wir unseren Zuschauern natürlich nochmals ein interessantes Spiel zeigen“, betont TSV-Coach Uwe Bischoff. Was dafür vonnöten sein wird, das weiß der Trainer: „Wir müssen neben unserer spielerischen Linie auch alles geben, damit der Gegner nicht zu seinem Umschaltspiel mit langen Bällen kommen kann.“ Der Gegner, das ist der SV Ippensen. Damit ist in Bassen eine Truppe zu Gast, für die es noch um den Klassenerhalt (Platz zwölf mit 31 Punkten) geht und die von vielen Coaches als unbequem beschrieben wird. Auch Bassen weiß darum, war das Hinspiel doch mit dem 1:0-Sieg ein knappes. Doch der SVI ist auch unbeständig: Vor zwei Spieltagen siegte Ippensen bei Etelsen mit 3:1, verlor zuletzt aber wieder mit 0:2 gegen Lilienthal.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Bassen