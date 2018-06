Ein Herzenswunsch aller Beteiligten ging in Erfüllung: Christian Seitz (mit Ball) konnte zusammen mit Mika Knoop vom TuS Aschen-Strang (Vierter von links) spielen. (FR)

Sottrum. Der Unterschied: Der Ball prallt ab und an zweimal auf. Die eigentliche Regel ist, dass er dies nur einmal darf, ehe ein weiterer Mitspieler ihn passen oder über das Netz spielen muss. In puncto Sport war dies der einzige Unterschied, an dem erkannt werden konnte, dass das Prellball-Turnier, was kürzlich vom TV Sottrum veranstaltet wurde, kein normales Prellball-Turnier war. Ein weiterer Punkt war der Name, das Turnier wurde auf den Namen Schwer-in-Ordnung-Prellballturnier getauft. Es wurde für Christian Seitz veranstaltet, denn der liebt es, Prellball zu spielen, kann es im offiziellen Spielbetrieb aber nicht. Christian Seitz hat das Down-Syndrom.

Christian Seitz hat sich vor acht Jahren der Sottrumer Prellballabteilung angeschlossen und sich seitdem immer weiterentwickelt. Mittlerweile ist er laut Abteilungsleiter Volker Heinze ein sehr guter Prellballer geworden, indem er sich von seinen Mitspielern einiges abgeschaut hat. „Christian ist ein vollwertiges Mitglied seiner Trainingsgruppe“, betont Heinze. Mit der kleinen Ausnahmeregel kann er bei allen Trainingsspielen mitwirken. Doch genau das ist das Problem, eben nur an den Trainingsspielen, nicht an den Punktspielen. Bisher setzte der TV Sottrum Christian in den bestehenden Nachwuchsrunden zusammen mit den neun- bis 14-Jährigen ein. „Dafür ist er allerdings zu groß und zu kräftig geworden. Er kann seine Kraft schwer einschätzen, dass macht es schwierig für die Jüngeren“, erzählt der Prellball-Chef.

Ein zweiter Höhepunkt

Da Christian Seitz aber genau diese Wettkampfspiele viel bedeuten, kam seine ebenfalls Prellball spielende Schwester Melanie mit der Frage auf die Sottrumer Trainer Anneke Schulz, Verena Ehlert und Volker Heinze zu, ob man nicht etwas für Christian organisieren könne. Und genau das wurde getan. Kurzum wurde der Kontakt zu den befreundeten Vereinen vom MTV Wohnste, MTV Eiche Schönebeck und TuS Aschen-Strang aufgenommen. „Dabei zeigte sich, dass die Prellballer in Deutschland wirklich eine große Familie sind, denn sofort sagten alle zu, mit ein oder zwei Mannschaften teilzunehmen“, berichtet Heinze.

Dadurch, dass auch der TuS Aschen-Strang zusagte, war klar, dass es zu einem weiteren besonderen Ereignis kommen würde. Denn beim TuS spielt seit Jahren der 22-jährige Mika Knoop Prellball, der ebenfalls das Down-Syndrom hat. „Mika kommt aus einer echten Prellballfamilie. Seine beiden Brüder spielen sehr aktiv und erfolgreich. Seine Eltern begleiten ihre Söhne immer. Mika ist auch immer dabei, feuert seine beiden Brüder leidenschaftlich an und nutzt alle Spielpausen, um auch einmal auf den Ball zu schlagen.“ Bereits seit Jahren versuchen beide Vereine, eine Spielmöglichkeit für Christian und Mika zu schaffen.

Nun ging der Herzenswunsch aller Beteiligten in Erfüllung. In Sottrum traten zwei Teams der Gastgeber, zwei vom MTV Eiche Schönebeck sowie eines vom MTV Wohnste und eines vom TuS Aschen-Strang im Modus Jeder-gegen-jeden an. Die Mannschaften von Christian und Mika belegten am Ende punktgleich den dritten Rang. „Das Turnier war ein voller Erfolg mit tollen Spielen auf gutem Niveau, nicht nur für Christian und Mika, sondern für alle.“ Ob es zu einer Wiederholung kommt? „Das wünschen wir uns. Es haben alle signalisiert, dass sie bei einer Wiederholung dabei wären. In welcher Form und wo, das muss man dann sehen“, betonte Volker Heinze. Zunächst steht ein anderer Plan an. „Wir versuchen, in der A-Jugendliga eine dritte Mannschaft mit Christian zu stellen, die außerhalb der Konkurrenz spielt.“ Dann müsste Christian Seitz nicht immer auf das Turnier warten, um unter Wettkampfbedingungen zu spielen.

Den Namen Schwer-in-Ordnung-Prellballturnier haben sich die Sottrumer Trainer einfallen lassen. Der Hintergrund: Im Oktober 2017 wurde die Aktion von Hannah Ylva publik. Die damals 14-Jährige hat ebenfalls das Down-Syndrom und störte sich an der Bezeichnung „Schwerbehindertenausweis“. Kurzerhand bastelte sie sich das Dokument nach und änderte den Schriftzug in „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ um. „Hannah hat damit völlig recht und wir hoffen, dass sie auch unsere Aktion toll finden wird.“