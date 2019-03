Sascha Lindhorst rechnet am Sonntag mit einer umkämpften Partie. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Der FC Verden 04 und der SV Blau-Weiß Bornreihe haben eine Sache gemeinsam. Beide stecken mittendrin im Abstiegskampf. Der FCV steht mit 23 Punkten einen Platz über dem Strich. Bornreihe hat bislang 24 Zähler eingesammelt. Jetzt treffen die beiden direkten Konkurrenten in der Reiterstadt aufeinander. Verdens Trainer Sascha Lindhorst ist sich der Wichtigkeit der Partie bewusst. „Wer das Spiel verliert, läuft Gefahr, auf einen Abstiegsrang abzurutschen“, sagt der FCV-Trainer. Das wollen die Gastgeber mit aller Macht verhindern. Zwar verfügen laut Lindhorst beide Mannschaften über gute Offensiv-Qualitäten, „doch damit allein wird das Spiel nicht entschieden“, denkt der Coach der Verdener. „Da sich beide Teams ein wenig von unten absetzen wollen, wird es auch ein großer Fight. Es gehört diesmal mehr dazu, als nur spielerisch zu überzeugen. Wir müssen auch aggressiv in die Zweikämpfe gehen.“

Bornreihes Trainer Sasa Pinter sieht die Ausgangslage ähnlich. Auch er schätzt den Offensivfußball, doch allein darauf solle der Fokus nicht liegen. „Wir reden mir viel zu wenig über die guten Verteidigungsreihen der Mannschaften in der Landesliga“, erklärt Pinter. So verfüge auch Verden aus einer gut organisierten Abwehr heraus über ein gefährliches Konterspiel. Bei den Gastgebern könnte es in der Startelf zu einer Premiere kommen. Lindhorst will nicht ausschließen, dass Thomas Celik nach seinem Wechsel erstmals in dieser zu finden ist. Lindhorst sagt: „Bei Thomas wird es von Training zu Training besser.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Verden