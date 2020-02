Dass Oliver Warnke den Fußball gegen den Handball tauscht, kommt hin und wieder vor – wie hier auf einer älteren Aufnahme zu sehen. (Björn Hake)

Daverden. Oliver Warnke ist immer für eine Überraschung gut. Mit dem Fußball-Oberligisten Heeslinger SC sollte er am vergangenen Sonntag eigentlich den FC Eintracht Northeim im niedersächsischen Oberhaus empfangen. Das Wetter hat einen Anpfiff allerdings verhindert. Ausruhen und nichts tun, das kam für Oliver Warnke aber auch nicht infrage. Also sorgte er mal wieder für eine Überraschung. Er streifte sich am Sonnabend ein grünes Trikot über und nahm den Handball in die Hand. Warnke half beim Verbandsligisten TSV Daverden im Heimspiel gegen den MTV Eyendorf aus (wir berichteten) und durfte auf Anhieb einen Sieg mit dem Team feiern. Der 26-jährige Teilzeit-Handballer steuerte zu dem 28:22-Erfolg einen Treffer bei.

Der Einsatz, er kam doch sehr überraschend daher. Und vor allem ziemlich kurzfristig. „Erst am Freitag hat mir Ingo Ehlers (Trainer des TSV Daverden, Anm. d. Red.) geschrieben, ob ich Lust hätte auszuhelfen“, erzählt Warnke. „Der linke Rückraum war sehr dünn besetzt, und da habe ich dann sofort gesagt: Klar, mache ich. Schließlich liegt mein Spielerpass noch beim TSV Daverden.“ Es war indes nicht das erste Mal, dass Warnke in einem von Ingo Ehlers gecoachten Team spielte. Bereits in der Saison 2014/2015 lief er für eine Ehlers-Sieben auf: Damals allerdings in einem blauen Trikot – und zwar in dem des TSV Morsum.

Top-Quote in der Dritten

Dass Ingo Ehlers auf Oliver Warnke aufmerksam geworden ist, war kein Zufall. Denn der Mittelfeldmotor des Heeslinger SC hat den Winter – und somit die fußballfreie Zeit – durchaus intensiv genutzt, um seiner zweiten sportlichen Leidenschaft, dem Handball, nachzukommen. „Ich habe während der Winterpause ein paar Mal in der dritten Mannschaft des TSV Daverden gespielt“, schildert Warnke. Und das durchaus erfolgreich: In vier Begegnungen stand er bei dem Regionsoberligisten auf dem Feld. Immerhin drei dieser Spiele gewann die dritte Mannschaft des TSV. Und auch persönlich haben sich die Einsätze gelohnt: 30 Tore erzielte Warnke. Seine siebeneinhalb Treffer pro Partie sind wahrlich eine Top-Quote.

Am Sonnabend musste er nun aber schnell feststellen, dass die Verbandsliga dann doch ein ganz anderes Niveau hat. „Ich dachte eigentlich auch, dass ich mich nur ein bisschen auf die Bank setze. Ich habe dann aber doch recht viel gespielt“, sagt Warnke. Mit seiner Leistung, die er gegen Eyendorf in der Defensive zeigte, sei er durchaus zufrieden gewesen. „Aber im Angriff habe ich natürlich gemerkt, dass ich mit den anderen Jungs überhaupt nicht eingespielt bin. Da fehlte die Bindung. Aber zum Glück wurden auch Spielzüge angesagt, die ich auch noch kannte“, sagte Warnke schmunzelnd. „Wichtig war ohnehin, dass wir das Spiel gewonnen haben.“ Durch den Erfolg haben die Daverdener ihren Negativlauf in eigener Halle beendet. Zuvor verloren die Grün-Weißen in der Langwedeler Schulsporthalle vier Spiele in Folge.

Seine Zeiten als Handballer würden nun jedoch erst einmal wieder zu Ende sein, erklärt Warnke. Der Einsatz in der Verbandsliga soll ohnehin nur die Ausnahme gewesen sein. Und überhaupt: Die Nummer eins in Warnkes Sportlerleben bleibt der Fußball. „Ich habe mich damals ganz bewusst für diesen Sport entschieden. Und ich hoffe, dass die Saison bald wieder richtig losgeht.“ Dennoch nehme er in den Ball auch weiterhin gerne auch mal in die Hand – und daher ist Oliver Warnke halt immer mal wieder für eine Überraschung gut.