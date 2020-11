Training ist im Fußballsport elementar wichtig. Daher bilden sich die Coaches auch häufig fort. (Imago)

Unter den Teamoffiziellen genießt die Fußball-Trainergemeinschaft des Landkreises Rotenburg einen hohen Stellenwert. Die Interessenvereinigung verbindet Übungsleiter aus verschiedenen Landkreisen. Gerd Rathjen aus Westerholz ist als Vorsitzender zugleich der Macher der Rotenburger Trainergemeinschaft. 99 Fortbildungen mit etlichen namhaften Referenten liegen hinter dem Zusammenschluss der Fußballtrainer, der seit Mai 1988 besteht. Auf die 100. Auflage müssen die Coaches jedoch noch ein wenig warten.

Den Gedanken, eine Rotenburger Trainergemeinschaft ins Leben zu rufen, griff Gerd Rathjen einst von einem Ex-Profi auf. Hans Siemensmeyer, der für Hannover 96 in der Bundesliga 278 Spiele absolvierte und 72 Tore schoss, hatte bereits eine Interessenvereinigung auf die Beine gestellt. Und so brachte Siemensmeyer den Stein ins Rollen. „Das war eine gute Idee“, stellt Gerd Rathjen, der von 1975 bis 1987 in Hannover lebte, rückblickend fest. Das Ziel seiner Vereinigung: Die Kommunikation unter den Übungsleitern sollte vorangetrieben werden. Vor allem sollten sich die Trainer jedoch anhand von Fortbildungen mit kompetenten Referenten in Theorie und Praxis weiterbilden.

Das Leitmotiv von Gerd Rathjen fiel bei vielen Trainern aus dem Jugend-, Frauen- und Herrenbereich auf fruchtbaren Boden. Kaum anders zu erklären ist es, dass der Rotenburger Trainergemeinschaft inzwischen 152 Mitglieder angehören. Mit 14 Übungsleitern legte der Zusammenschluss 1988 los. Im Kalenderjahr 2020 gab es, sagt Gerd Rathjen, immerhin 13 Neuanmeldungen. „Mit der Trainergemeinschaft bieten wir ein zusätzliches Angebot für Übungsleiter. Es reicht nicht aus, nur alle drei Jahre eine Fortbildung als Fußballtrainer zu machen“, findet Gerd Rathjen.

Die Interessenvereinigung ist keineswegs nur auf den Kreis Rotenburg beschränkt. Mitglieder aus den Kreisen Harburg, Heide-Wendlandkreis, dem Heidekreis, aus Osterholz, Stade und Verden finden sich gleichfalls in der Rotenburger Trainergemeinschaft wieder. Mehr als ein Dutzend der Gemeinschaftsangehörigen kommen aus dem Kreis Verden, darunter auch der langjährige Kreisvorsitzende Horst Lemmermann (Langwedel).

Teams als Versuchskaninchen

Gerd Rathjen, Inhaber des Fußballlehrer-Scheins und Scout des SV Werder Bremen, sowie seine Mitstreiter aus dem Vorstand bieten regelmäßig drei bis vier Fortbildungen pro Jahr mit Referenten an, um auch in Sachen Trainingsmethoden auf dem neuesten Stand zu sein. Eine Gepflogenheit ist es, dass zu den praktischen Übungseinheiten eine Mannschaft als Versuchskaninchen die vorgegebenen Übungen des Referenten veranschaulicht. So kamen die Trainer in der Vergangenheit in den Genuss, in Heeslingen, Rotenburg und Westerholz Übungen mit einer Vorführgruppe unter die Lupe nehmen zu dürfen. Die Praxis – und damit die Arbeit auf den Plätzen an den Übungsabenden – liegt der Trainergemeinschaft besonders am Herzen, bietet sie doch einen konkreten Überblick über Trainingsinhalte für Amateur- und Profikicker. Die Besucher der Lehrabende der Rotenburger Trainergemeinschaft stellt dabei bei so mancher Fortbildung fest, das ein interessantes und abwechslungsreiches Training auch mit einfachen Hilfsmitteln wie Hütchen, Mini-Toren und Slalomstangen zu gestalten ist.

Gerd Rathjen (links) hat in seiner Funktion schon viele prominente Kicker getroffen – unter anderem die HSV-Legende Horst Hrubesch. (privat)

Bei den Treffen zu den Lehrveranstaltungen stehen auch Trainer aus der Region hin und wieder im Fokus. So beispielsweise Benjamin Duray (FC Hagen/Uthlede) und Tim Ebersbach (Rotenburger SV). „Das sind Vorbilder für die Kreisliga-Trainer“, stellt Gerd Rathjen, der 1994/95 als Nachfolger von Axel Sammrey den Verdener Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen trainierte, heraus. Namhafte Referenten zogen sich in den 32 Jahren seit Gründung der Rotenburger Trainergemeinschaft wie ein roter Faden durch die Fortbildungen. Echte Höhepunkte waren für Gerd Rathjen die Besuche von Otto Rehhagel (1992), Thomas Schaaf (1996) und von Horst Hrubesch (2000, 2003). Einmal geriet der Macher der Interessenvereinigung etwas in die Bredouille. Gerd Rathjen sah sich veranlasst, den Lehrabend am 10. Januar 1996 mit Aad de Mos abzusagen. Kurz zuvor war de Mos, der in Westerholz referieren sollte, als Trainer beim Bundesligisten SV Werder Bremen beurlaubt worden. Im Vorstandskreis ist der Vorsitzende Gerd Rathjen hoch angesehen. „Das ist seine Lebensaufgabe, eine Herzensangelegenheit“, lobt Jörg Steffens (Zeven) das langjährige Engagement der 71-jährigen Fußballlehrers.

Bedingt durch die Corona-Pandemie fällt die Jubiläumsveranstaltung (100. Fortbildung) im Sportjahr 2020 ins Wasser. Der Vorstand der Rotenburger Trainergemeinschaft verschob seinen runden Lehrabend mit den Referenten Uwe Erkenbrecher und Klaus Thomforde um ein ganzes Jahr (25. Oktober 2021).