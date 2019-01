Erzielte im Test gegen Geestemünde das 1:0: Uphusens Kevin Artmann. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Januar, das bedeutet für die Fußballer Testspielphase. Und die Teams aus dem Landkreis Verden sind bereits fleißig unterwegs im noch jungen Jahr. Oberligist TB Uphusen, Landesligist FC Verden 04 als auch vier der acht Bezirksligisten überprüften ihre derzeitige Form.

Für die Arenkampkicker war es Test Nummer zwei. Nach dem 3:3 gegen Brinkum in der Vorwoche spielte die Muzzicato-Truppe erneut remis. 2:2 hieß es am Ende der Partie gegen den ESC Geestemünde, zur Pause stand es noch 0:0. In Hälfte zwei gelang dem TBU in Person von Kevin Artmann der erste Treffer (65.). Den zweiten Uphusens provozierte Daniel Throl per Flanke in Minute 88. Zuvor hatte der ESC bereits nach einem Fehler von Justin Gericke ausgeglichen (67.). Und es kam noch dicker für Gericke. Er war der Verantwortliche für den Strafstoß zum 2:2 kurz vor Schluss. „Tut mir leid für ihn, aber man kann nicht alles an ihm festmachen und er muss seine Erfahrungen machen. Zudem war es nur ein Testspiel“, relativierte Coach Fabrizio Muzzicato das Remis gegen den Bremenligisten.

Aus derselben Spielklasse kommt auch der Gegner des FC Verden 04. Die Truppe von Sascha Lindhorst kassierte im ersten Test eine 4:6-Niederlage beim TuS Schwachhausen, seines Zeichens Tabellendritter. Unterhaltsam war vor allem Hälfte eins, in der fielen nämlich bereits acht Tore – 5:3 für den Gastgeber. Marvin Ntamag war es, der bereits in Minute eins den Torreigen eröffnete. Für die Domstädter trafen Amer Özer (1:1/3.), Patrick Zimmermann (3:2/25.), Jonas Austermann (4:3/40.) und Nick Zander (5:4/54.).

Eine torreiche zweite Halbzeit bot auch die Partie SG Aumund-Vegesack gegen TSV Etelsen. Am Ende hieß es 5:2 für die Schlossparkkicker. Alle sieben Tore fielen dabei in Hälfte zwei. Sieben Treffer gab es auch in der Partie Brinkumer SV gegen TSV Ottersberg zu sehen – 4:3 (1:2). Noch deutlich mehr Tore fielen aber bei Brinkum II (2. Kreisklasse) gegen den 1. FC RW Achim. Die Rot-Weißen gewannen den Vergleich mit 11:3. Mit einer knappen 2:3 (2:1)-Niederlage endete hingegen der Test für den MTV Riede beim FC Hude (Bezirksliga Weser-Ems 2).