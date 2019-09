Nora Burmeister (links) traf für Fischerhude gegen die SpVgg Bison und feierte zudem den ersten Saisonsieg mit ihrem Team. (Michael Braunschädel)

Landkreis Verden. Die Fußballerinnen des TSV Etelsen warten in der Bezirksliga weiter auf ihren ersten Punktgewinn. Beim FC Hambergen bezog der Aufsteiger seine fünfte Niederlage im fünften Spiel. Seinen ersten Sieg feierte hingegen der TSV Fischerhude-Quelkhorn, dem mehr als ein halbes Dutzend Tore bei der SpVgg Bison gelangen. Der TSV Bassen verlor sein Heimspiel gegen den Heeslinger SC und steht nur noch wegen seiner gute Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsrang.

FC Hambergen – TSV Etelsen 5:1 (1:0): „Trotz der hohen Niederlage kann ich meiner Elf nicht einmal einen Vorwurf machen. Alle haben gekämpft und alles gegeben, um die Pleite im Rahmen zu halten“, sagte Alexander Coels. Etelsens Coach hatte bereits vor dem Anpfiff wenig Hoffnung auf einen Zähler. Zu viele seiner Spielerinnen sagten aus unterschiedlichen Gründen ab. Coels fuhr letztlich mit elf Spielerinnen nach Hambergen. Das Team verkaufte sich in Halbzeit eins hervorragend. Die Abwehr vor Keeperin Janine Bohlmann stand sicher und kämpfte um jeden Zentimeter. Das führte dann auch dazu, dass der FCH sich die Zähne am Aufsteiger ausbiss. Erst drei Minuten vor der Halbzeit kam der FCH trotz drückender Überlegenheit zum Führungstor. Diesen erzielte Alina Umlandt. Nach der Halbzeit schien das Spiel schnell entschieden zu sein. Annika Lehmann erhöhte auf 2:0 (53.). Doch plötzlich hatte Etelsen eine gute Phase und kam durch den Treffer von Verena van Veen auf 1:2 heran (58.). Doch mit zunehmende Spielzeit schwanden die Kräfte bei den Gästen, die nach den Toren von Lehmann (65.) und Wiebke Denker (81./88.) noch deutlich unterlagen.

SpVgg Bison – TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:7 (0:3): Obwohl der TSV hoch gewonnen hat, war Jörg Beese nicht rundum zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir haben zwar nach Toren hoch gewonnen. Aber wir haben längst nicht so engagiert und konzentriert gespielt wie zuletzt beim Unentschieden gegen Hambergen“, sagte Beese, dessen Team gegen den Aufsteiger zur Pause nach Toren von Sophie Anouk Sanner (9./22.) und Nora Burmeister (44.) mit 3:0 führte. Zwischen dem dritten (52.) und vierten (56.) Tor von Sanner, hatte die SpVgg auf 1:4 verkürzt. Das Tor ging auf das Konto von Joana Blohm (53.). Burmeister (71.) und Anna Oeltjen (89.) erhöhten für Fischerhude auf 7:1. „Wir hatten 21:1 Torschüsse und 20:1 Ecken. Ich glaube, dass diese Zahlen eine deutliche Sprache sprechen. Zudem haben wir zweimal den Pfosten getroffen und bei einem Strafstoß hatten wir Pech, dass der Ball gegen die Latte klatschte“, zeigte Beese auch die statistische Überlegenheit auf.

TSV Bassen – Heeslinger SC 4:5 (1:4): Aus dem angestrebten Zähler wurde es für die Grün-Roten nichts. Die Elf von Bastian Okrongli verlängerte die schwarze Serie und verlor zum dritten Male in Folge. Der Grund für die Niederlage lag in der ersten Halbzeit, in der das Team von Okrongli nach dem frühen Führungstor durch Carolin Werth (2.) dem HSC zu viele Räume ließ. Diese nutzte Franca Meinke. Heeslingens Torjägerin markierte vier Treffer in Folge (5./17./42./45.), sodass es zur Halbzeit 1:4 stand. Nach der Pause holten die Grün-Roten durch die Tore von Hanna Maruschke (58.) und Kaja Wiesenmüller (61.) auf 3:4 auf. Als Meinke mit ihrem fünften Tor den HSC 5:3 in Führung schoss (74.), war die Partie für Bassen noch nicht verloren. Per Strafstoß gelang Nina Kobelt das 4:5 (78.). Mehr war aber nicht drin. „Vor dem Seitenwechsel müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir es dem Gast zu einfach gemacht haben. Nach der Pause hat unser Team Moral bewiesen und hätte sich in einer insgesamt ausgeglichenen Partie ein Unentschieden verdient“, meinte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.