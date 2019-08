Jan Hendrik Stubbmann (links) markierte den Anschlusstreffer für die Ottersberger. Dieser reichte aber nicht mehr aus, um der Partie eine entscheidende Wendung zu geben. (Hake)

Ottersberg. Geburtstage sind bekanntlich mit die schönsten Tage im Leben. Seinen 37. Geburtstag wird Jan Fitschen, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg, aber sicherlich nicht in guter Erinnerung behalten. Im Wümme-Derby setzte es für seine Mannschaft eine verdiente 1:3-Niederlage gegen den Rotenburger SV. Fitschen war dementsprechend nach dem Spiel bedient. „Es war unnötig. Wir waren in den Zweikämpfen nicht präsent und haben nur lange Bälle gespielt“, kritisierte der Coach seine Mannschaft.

Die Ottersberger agierten vor allem in der ersten Hälfte planlos und waren oft einen Schritt zu spät. So war es auch bei der frühen Gästeführung, als Björn Mickelat sich gegen Daniel Luckyman auf der linken Seite durchsetzte, zurück auf den Elfmeterpunkt passte, und Jan Friesen frei zum 1:0 einschieben konnte (10.). Fitschen und sein Trainerteam versuchten, ihre Mannen wachzurütteln. Doch alle Bemühung half nicht. Ottersberg reihte Fehlpass an Fehlpass im Spielaufbau. Rotenburg dagegen war passsicher und kombinierte sich immer wieder durch die Reihen des Landesliga-Aufsteigers.

„Wir haben keinen Fußball gespielt“, bemängelte Fitschen dementsprechend auch. Erst in der 89. Minute und damit kurz vor dem Ende zeigten die Ottersberger ihren besten Angriff des Spiels. Jan Hendrik Stubbmann setzte sich halbrechts im Strafraum durch, traf zunächst den Innenpfosten, kam dann im Gewühl noch mal an den Ball und schoss ihn an Rotenburgs Keeper Henner Lohmann vorbei ins Tor. „Bei diesem Angriff haben wir zum ersten Mal Fußball gespielt“, fand Fitschen deutliche Worte.

Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste längst mit 2:0. Yannick Funck traf per 25-Meter-Freistoß zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für die Ottersberger, nämlich in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. „Das Anschlusstor fiel dann einfach zu spät. Wäre es früher gefallen, hätten wir noch mal neue Luft bekommen und vielleicht noch Chancen auf den Ausgleich gehabt“, haderte Fitschen.

Knock-out in der Nachspielzeit

Einer, der diese Chance besaß, war der eingewechselte Jannik Tölle. Nach einer Flanke von halblinks köpfte er den Ball in der 72. Minute nur knapp über den Kasten. Die Ottersberger, die in der zweiten Hälfte ein bisschen besser im Spiel waren, hatten den Torschrei schon auf den Lippen, fehlten doch nur wenige Zentimeter. Solche Szenen waren aber die Ausnahme. Stattdessen hatte Rotenburg in Person von Christoph Drewes (52.) und Björn Mickelat (67.) Chancen, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Von dem Ottersberger Anschlusstor ließ sich die Elf von Trainer Tim Ebersbach auch nicht mehr beeindrucken und setzte quasi mit dem Schlusspfiff durch Michel Müller den endgültigen Knock-out (90.+3). Die Gäste feierten den Derbysieg und die gleichzeitige Verteidigung der Tabellenführung anschließend mit einer Jubeltraube.

Ottersberg verpasste es somit, aus dem guten einen sehr guten Saisonstart zu machen. „Wir müssen dringend wieder dahin kommen, dass wir fußballerische Lösungen finden. Das müssen wir jetzt aus dem Spiel mitnehmen“, sagte Fitschen. Das wird in den kommenden Wochen auch vonnöten sein, denn leichter wird es für die Wümmekicker nicht. Als nächstes tritt die Fitschen-Elf bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf an und empfängt dann zu Hause den MTV Treubund Lüneburg. Dann sollten die Ottersberger mehr gelungene Angriffe zu Stande bekommen, wenn sie nicht wieder als Verlierer vom Platz gehen wollen. Denn im Kampf um den Klassenerhalt zählt bekanntlich jeder Punkt.