Landkreis Verden. Die Saison 2018/19 in der Frauen-Bezirksliga ist beendet. Der Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn hat mit Rang sechs eine für ihn gute Platzierung erreicht. Für die Fußballerinnen des SV Holtebüttel verlief die Serie weniger erfolgreich: Das Team von Andreas Dressler steht seit Wochen als Absteiger fest und bezog beim Saisonfinale in Fischerhude seine höchste Niederlage. Dem TSV Bassen, der die Hinserie dominierte und als Spitzenreiter in die Winterpause gegangen war, gelang nach einer schwachen Frühjahrsrunde noch ein versöhnlicher Abschluss mit dem Erfolg gegen den SV Dornbusch und dem Erreichen von Tabellenplatz vier.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – SV Holtebüttel 9:0 (5:0): Ein tolles Fußball-Fest feierten die Gastgeberinnen, die mit dem Ziel des vorzeitigen Klassenerhaltes in die Serie gestartet waren und dieses auch erreichten. An einen Kantersieg zum Abschluss der Saison hatte an der Wümme aber niemand gedacht. Für die Elf von Jan Blanken lief es aber wie am Schnürchen gegen den SVH. Schon zur Pause stand es 5:0 nach Treffern durch Lucy Holsten (11.), Nele Brüning (37.) und Esther Freese (43.). Zudem erzielten die Gäste zwei Eigentore (24./34.). Auch in Halbzeit zwei dominierte das Blanken-Team, das durch die weiteren Treffer von Milena Schneider (60.), Freese (75.) und Anna-Lena Thran (90.) sowie einem weiteren Eigentor des SVH (50.) zum 9:0-Erfolg kam. „Unser Gegner war überfordert. Es war ein Spiel auf ein Tor, welches wir auch zweistellig hätten gewinnen können“, sagte Blanken, dessen Elf sich nach dem Aufstieg aus der Kreisliga gut entwickelte und in der nächsten Serie einen weiteren Schritt nach vorne machen will. Für den SVH geht ist es indes nach vielen Jahren auf der Bezirksebene zurück in den Kreis. „Wir hoffen, dass uns der Neuaufbau gelingt“, sagte Coach Andreas Dressler, der zwar sein Amt aufgibt, aber den Fußballerinnen in Holtebüttel weiter mir Rat und Tat zur Verfügung steht.

TSV Bassen – SV Dornbusch 3:2 (2:0): Die völlig verkorkste Rückrunde des TSV Bassen hat mit dem Erfolg gegen Dornbusch noch einen versöhnlichen Abschluss erhalten. Allerdings war es nicht gerade berauschend, was das Team von Bastian Okrongli bei hochsommerlichen Temperaturen gegen den Absteiger zu bieten hatte. Nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit, die Carolin Werth (30./42.) per Doppelpack sicherte, lief es in Halbzeit zwei nicht mehr so richtig rund bei den Gastgeberinnen. Prompt fiel der Anschlusstreffer durch Svenja Lünstedt (74.). Zum Kippen brachte der SVD die Partie aber nicht mehr, weil Joelle-Laureen Trimpert fünf Minuten später auf 3:1 für die Elf von Okrongli erhöhte. Den Schlusspunkt setzte aber Dornbusch, als Lünstedt mit ihrem zweiten Treffer auf 2:3 verkürzte (85.). „Beide Teams zeigten ein Spiel auf überschaubarem Niveau, in dem das Laufen zunehmend schwerfiel“, schilderte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.