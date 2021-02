Gabriele Heemsoth schaffte es in einer Prüfung ganz oben auf das Podest. (Björn Hake)

Teilnahmeverbot für Amateurreiter, witterungsbedingte Turnierabsage – der Februar war den Urban ClassX bisher nicht gerade gewogen. Am vergangenen Wochenende kehrte alles wieder zum normalen Turnierbetrieb zurück. An vier Tagen standen 22 Prüfungen auf dem Programm. Über 350 Amateur- und Profireiter meldeten zum 14. Termin der Urban ClassX. Mit dabei vom RV Aller-Weser waren unter anderem die Diederichsmeier-Schwestern, Gabriele und Linnea Heemsoth, Lea Kaiser sowie Emilia Haase.

Nach einer Woche wetterbedingter Pause durften am vergangenen Wochenende wieder Springreiter in der umgebauten Halle der Landtage-Nord-Messe in Wüsting zeigen, was sie können. Mit sowohl einer Ein- als auch einer Zwei-Sterne-Springpferdeprüfung bot der zweite Turniertag das sportlich herausforderndste Programm am Freitagabend. Eine Challenge, die sich Mylene und Julie Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser nicht entgehen ließen. Bei der S*-Prüfung am frühen Nachmittag versuchten beide sogar gleich mit zwei Pferden ihr Glück: Die ältere der beiden Schwestern ritt sowohl mit der Stute Van Helsing’s Girl (Rang 16) als auch mit dem Wallach Davil (Rang 18) durch den Parcours von Parcourschef Werner Tapken. Auch Julie Mynou Diederichsmeier startete mit einer Stute, Choccoloca (Rang 24), und einem Wallach, Cosmo 81 (Rang 31). Der Sieg im ersten S-Springen ging an Flemming Ripke (RV Südangeln Süderbrarup) auf Coranos vor Thomas Brandt (RSG Winsen/Aller) und Andreas Ripke (TRSG Holstenhalle Neumünster).

Diederichsmeiers ohne Platzierungen

Auch bei der anschließenden S**-Springpferdeprüfung schafften es die beiden Diederichsmeier-Schwestern nicht in die Plätze. Julie Mynou kassierte mit der Stute Montania W vier Fehler und landete am Ende auf dem neunten Rang. Mylene strich mit der Stute Lillifee 142 sogar acht Fehler ein und musste sich mit dem zwölften Rang zufriedengeben. Die ältere Pferdeschwester startete im Wüstinger Turnier in zwei weiteren Wettbewerben, hatte jedoch auch hier keinen Erfolg: So war für Mylene Diederichsmeier beim M*-Springen am Sonnabendnachmittag auf der Stute Merry 79 nur der 40. Rang und mit dem Wallach Valtino nur Rang 48 drin. Ihre jüngere Schwester schnitt bei dieser Prüfung dagegen wesentlich besser ab: Auf der Oldenburger-Stute Caschmir 5 siegte Julie Mynou Diederichsmeier in der zweiten Abteilung und holte auf dem Hannoveraner-Wallach Petite Papillon auch noch den fünften Platz.

Bei der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L, die direkt vor der M*-Prüfung auf dem Tagesplan stand, schaffte es wieder keine der beiden Schwestern vom RV Aller-Weser in die Plätze. Mylene Diederichsmeier erritt auf der Stute Makani W den 21. Rang und auf dem Wallach Acazzarro den 23. Rang. Julie Mynou landete mit dem Wallach Adani auf dem 35. Rang und mit C-Max 5 direkt dahinter auf Rang 36. Bei ihren Vereinskameradinnen lief es im Gegensatz dazu richtig gut: Emilia Haase sicherte sich auf der Stute Rollercoaster 2 den neunten Platz in der ersten Abteilung und Gabriele Heemsoth siegte hier auf dem Wallach Happinez (Umlauf: 0 Fehler/47,59 Sekunden; Stechen: 0 Fehler/26,35 Sekunden).

Auch ihre Tochter Linnea Heemsoth durfte sich über eine erfolgreiche Turnierteilnahme in Wüsting freuen: Beim Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit gewann sie auf dem Pony-Wallach Midnight 69 und holte sich auch noch den dritten Platz mit Eastwood’s Nico. Diesen musste sie sich allerdings mit Anna Eva-Maria Ferentschak (Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche) teilen. Auf dem fünften Platz der Rangliste war gleich noch ein weiterer Name vom RV Aller-Weser zu finden: Lea Kaiser und B Capriole teilten sich diesen mit Michelle Krüger (RUFS Oldenburg).

Bei den Urban ClassX geht es am kommenden Wochenende direkt weiter mit vier Turniertagen und insgesamt 21 Prüfungen. Am letzten Turnier-Wochenende im Februar stehen allerdings keine S-Prüfungen auf dem Wüstinger Programm, sondern vorrangig niedrigere Wettbewerbe der Klassen A* bis M**.