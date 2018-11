War neben der Leistung der Mannschaft auch von der Atmosphäre beim Heimspiel der BG BiBA angetan: Neuzugang Thomas Hartleb (am Ball). (Björn Hake)

Im ersten Heimspiel der diesjährigen Saison der Bezirksoberliga Nord haben die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim gegen Lesum/Vegesack II verdient mit 76:54 (42:26) gewonnen. Vor gut besetzten Zuschauertribünen legte das spürbar motivierte Team von Spielertrainer Elmar Wohl einen optimalen Start hin. Wohl selbst erzielte im ersten Viertel direkt acht seiner insgesamt 16 Punkte.

Mit Beginn des zweiten Viertels nutzten die Gastgeber ihre vielfältigen Wechseloptionen und hielten so das Tempo sehr hoch. In der Defensive griffen viele Automatismen und im Offensivspiel tat sich der junge Niklas Diekhoff hervor, der Verantwortung übernahm und gleich zwei Dreipunktewürfe verwandelte. Mit einer 16-Punkte-Führung im Rücken sah sich die BG BiBA nach der Halbzeitpause dann engagierten Gästen gegenüber. In dieser Phase hielt vor allem der souverän agierende Spielmacher Sumir Dixit dagegen. Im Schlussabschnitt spielten die Gastgeber konzentriert und ungefährdet die Zeit herunter. Vegesack kam dadurch nicht mehr ins Spiel.

Über den zweiten Saisonsieg freute sich auch Neuzugang Thomas Hartleb: „Es macht Spaß, in dieser gut funktionierenden Mannschaft zu spielen. Die Atmosphäre im ersten Heimspiel hat nicht nur bei mir für einige Gänsehaut-Momente gesorgt.“ Der 29-jährige Flügelspieler landete nach den Stationen BSG Bremerhaven, SC Weende Göttingen und BTV Friesen zu Saisonbeginn im Team von Elmar Wohl.

BG BiBA: Dixit (16 Punkte), Wohl (16), Fikiel (14), Diekhoff (8), Gehrmann (8), Hartleb (5), Schäfer (4), Jäger (3), Mende (2), Gläser, Schierloh.