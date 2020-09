Haben Grund zum Feiern: die Sieger des Golfmarathon des GC Verden. (GC Verden)

Als der Verdener Golfmarathon zum ersten Mal stattfand, war die Teilnehmerzahl noch überschaubar. Außerdem kamen die Teilnehmer ausschließlich vom GC Verden. Inzwischen hat sich die Veranstaltung aber einen guten Ruf aufgebaut, sodass es auch über die regionalen Grenzen hinaus als sportliche Herausforderung angesehen wird.

Aus organisatorischen Gründen wurde hierbei in diesem Jahr eine maximale Teilnehmerzahl festgelegt. Mit Erstaunen stellten die Veranstalter fest, dass dabei lediglich 15 Teilnehmer im veranstaltenden Club golften. Die übrigen 42 Gäste kamen nicht nur aus den benachbarten Clubs, sondern hießen beispielsweise G&LC Schmitzhof und GC Gut Glinde. Das stärkste Kontingent neben dem Veranstalter stellte Nachbarclub GC Tietlingen mit zwölf Golfern.

Gestartet wurde mit einem gemeinsamen Frühstück um 6 und 7 Uhr. Danach ging es für die Teilnehmer auf die erste Runde. Gespielt wurde ein vorgabenwirksames Einzel Stableford über alle drei Course-Kombinationen A-B, B-C und A-C, jeweils mit einer 30-minütigen Pause zwischen den einzelnen Runden. Bis auf sieben Teilnehmer absolvierten alle die drei Runden. Trotz der vorangegangenen Hitzeperiode und den heftigen Regenschauern im dritten Durchgang hielt der Platz den Bedingungen stand.

Frederik Wunram mit starker Leistung

Im Brutto bei den Damen siegte Sabine Krelle vom GC Bremer Schweiz mit 78 Punkten vor Lisa Salewski vom GC Verden (62). Bei den Herren gewann im Brutto Frederik Wunram vom GC Bremer Schweiz mit 93 Punkten vor Sven Klinge vom GC Gut Hainmühlen (84). In der Nettoklasse A siegte ebenfalls Frederik Wunram. Da es aber einen Doppelpreisausschluss gab, gingen die Preise an Olivier Franco (GC Syke) vor Lisa Salewski (GC Verden) und Stefan Janke (GC Tietlingen).

In der Klasse B gab es die folgende Reihenfolge: Lennox Lechel (GC Tietlingen) vor Dirk Kannemeier (GC Tietlingen) und Tobias Sack (GC Verden). Einen weiteren Preis für das beste Nettoergebnis bei den Gästen bekamen sowohl Frederik Wunram (GC Bremer Schweiz) in der Klasse A als auch Lennox Lechel (GC Tietlingen) in der Klasse B.