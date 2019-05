Marvin Just war mit drei Treffern der Mann des Spiels. (FOCKE STRANGMANN)

Lilienthal. Der MTV Riede hat beim SV Lilienthal-Falkenburg eine bärenstarke Leistung gezeigt und sich mit einem 4:0 (1:0)-Kantersieg aus dem Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 3 verabschiedet. MTV-Trainer Thorsten Eppler lobte sein Team: „Großes Kompliment an die Mannschaft, das war wirklich gut.“ Nach einer halben Stunde landete der Ball zum ersten Mal im Lilienthaler Netz, nachdem Marvin Just das Leder aus sechs Metern ins lange Eck geschoben hatte. Die einzige Torchance der Gastgeber entschärfte Marcel Bremer mit einer Glanztat (39.).

Ein Doppelschlag kurz nach der Pause brachte die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. Zuerst drückte Constantin Borchers den Ball nach einem starken Querpass von Torben Meyer unbedrängt über die Linie und dann war es wieder Just, der per Kopf auf 3:0 erhöhte (49./51.). Beim stark abstiegsgefährdeten SVL gingen die Köpfe nun Richtung Boden. „Damit haben wir ihnen den Zahn gezogen“, sagte Eppler.

Die Platzherren waren derart geschockt, dass sie sich nach diesem doppelten MTV-Streich keine einzige Tormöglichkeit mehr herausspielten. Ganz anders der MTV, der in der gesamten zweiten Hälfte auch spielerisch zu überzeugen wusste und in der 63. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Just auf 4:0 erhöhte. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, aber Luca Johanningmeier (84.) und Borchers (87.) ließen gute Chancen liegen. Riede hat nunmehr acht Punkte Vorsprung und den Klassenerhalt zu 99,9 Prozent sicher, während Lilienthal zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag wieder auf einem Abstiegsplatz gerutscht ist.