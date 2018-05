Im grünen Anzug durfte sich Thomas Panitz am Sonnabend vom TSV Daverden verabschieden. (Björn Hake)

Daverden. Das ist es jetzt gewesen. Thomas Panitz hat bei den Landesliga-Handballern des TSV Daverden seinen Abschied gefeiert. Die neunjährige Amtszeit des Trainers endete mit einem Erfolg. Der TSV gewann zum Abschluss der Saison in heimischer Halle mit 31:28 (15:11) gegen die HSG Stuhr. In der Abschlusstabelle wird Daverden auf dem vierten Rang geführt.

Sein jetziges Ex-Team hatte sich für Thomas Panitz einiges überlegt, um ihn würdig zu verabschieden. Ein Hauch von Fußball-Champions-League lag in der Luft. Denn die Spieler des TSV Daverden hatten ihren Coach in einen Anzug gesteckt. Stilecht in den Vereinsfarben des TSV. Ganz in Grün durfte sich Thomas Panitz dem Daverdener Publikum ein letztes Mal als Trainer des Klubs präsentieren.

„Das mit dem Abschied haben die Jungs wirklich toll gemacht. Plötzlich kamen sie mit dem Anzug um die Ecke. Beim Spiel musste ich das Sakko dann aber doch ausziehen. Durch den Stoff kam kein bisschen Luft. Da hat man schon geschwitzt wie ein Schwein“, stellte Panitz schmunzelnd fest.

Auch zwei Urgesteine gehen

Es ist aber nicht nur der Coach gewesen, der am Sonnabend „Auf Wiedersehen“ sagte. Neben Panitz wurden vier Spieler verabschiedet. Joost Windßus stellt sich demnächst einer neuen sportlichen Herausforderung. Der Rückraumspieler will sich zwei Klassen höher beim Oberligisten SG Achim/Baden durchsetzen. Zudem verlässt Arne Rode den Klub. „Er fängt in Thüringen eine Ausbildung als Forstwirt an“, sagte Panitz. „Arne lässt seinen Pass aber in Daverden, sodass er notfalls auch mal aushelfen kann.“ Zudem wurden zwei echte Daverdener Urgesteine verabschiedet. Linksaußen Ruben Zeidler und Rückraumspieler Daniel Beinker gaben gegen Stuhr ihren Ausstand. Zeidler war 14 Jahre lang Teil der ersten Mannschaft, Beinker zwölf Jahre.

Nach der Begegnung gab Dirk-Oliver Kühl, Leiter der Handball-Sparte beim TSV Daverden, bekannt, dass die Kaderplanung für die kommende Saison allmählich Fahrt aufnimmt.

So teilte Kühl mit, dass Finn Klimach in der Saison 2018/2019 zum Kader des TSV gehört, der ab Sommer von Ingo Ehlers gecoacht wird. Zuletzt spielte Klimach für die HSG Cluvenhagen/Langwedel. „Finn ist ein junger und talentierter Spieler, der bei uns das nächste Level erreichen möchte“, sagte Kühl.

In der Langwedeler Schulsporthalle wurde am Sonnabend aber nicht nur Abschied genommen und für die neue Saison geplant. Natürlich wurde auch noch Handball gespielt. „Obwohl es für beide Teams ein Abschlussspiel war, in dem es um nichts mehr ging, haben sich beide gut präsentiert. Auch im kämpferischen Bereich war es gut. Wir hatten dann das bessere Ende für uns. Insgesamt war es aber noch einmal ein hartes Stück Arbeit“, sagte Thomas Panitz, der sich nun auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Bekanntlich übernimmt der Coach schon bald die SG Arbergen/Mahndorf.