Nachdem das alte Jahr für den TV Oyten mit einem 28:21 im Spitzenspiel gegen den TV Schiffdorf erfolgreich zu Ende gegangen war, steht für die Männer von Trainer Lars Müller-Dormann nun ein Kreisduell an. Die HSG Verden-Aller kommt in die Pestalozzihalle. Während seine Sieben vor der Weihnachtspause in Grüppenbühren ordentlich gerupft worden sei, spiele Oyten bisher eine überragende Saison, sagt Verdens Coach Sascha Kunze.

„Natürlich wollen wir unsere Chance suchen. Aber es muss schon alles passen. Oyten ist der haushohe Favorit“, erklärt Kunze vor dem Duell gegen seinen Heimatverein. Mit Jan Torge musste Verdens Coach vor der Weihnachtspause einen Akteur aus seinem Kader streichen. Bei dem 30-Jährigen aus Oyten, erläutert Sascha Kunze, habe der Aufwand sich nicht in den Einsatzzeiten widergespiegelt. „So ist das im Amateursport“, kann Verdens Coach den Abgang ein Stück weit nachvollziehen. Seine Zukunft sieht Jan Torge beim TVO, wo er sich aktuell auch fit hält.

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Oyten