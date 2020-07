Denis Rogosin (grünes Trikot) hätte für den SV Baden gegen den TB Uphusen II noch den Ausgleich erzielen können. Sein Freistoß landete aber in der Mauer. (Björn Hake)

Die Badener Sportwoche hat in ihrer abgespeckten Form begonnen. Am Mittwochabend stand die Eröffnungspartie an, in der die Gastgeber vom SV Baden auf den TB Uphusen II mit seinem neuen Spielertrainer Aykut Kaldirici getroffen sind. Es war auch Kaldirici, der die Partie mit seinem Treffer entschieden hat. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Turnierfavorit TSV Achim gegen den TSV Uesen durch.

SV Baden – TB Uphusen II 0:1 (0:1): Die Badener hatten mehr vom Spiel. Das Team von Tim Schwentke verstand es aber nicht, sich zwingende Torgelegenheiten zu erarbeiten. Die Abwehr der Oberliga-Reserve des TBU stand sicher und hatte in Adrian Schaeffer sowie Kemal Emic zwei äußerst aufmerksame Innenverteidiger. „Besonders vor der Halbzeit hat man von uns nicht viel gesehen. Es lief kaum etwas zusammen. Daher war unser Sieg auch glücklich“, sagte Torschütze Kaldirici, der als hängende Spitze agierte. „Einen echten Stürmer hatten wir heute nicht. Unser Team soll sich erst finden, daher habe ich auf gute Abwehrarbeit gesetzt“, sagte Mirko Kappmeier, der den TBU gemeinsam mit Kaldirci coacht. Kappmeier sprach zudem dem ehemaligen Badener Suriyan Pamplong ein dickes Lob aus: „Er hat seine Aufgabe auf der Sechserposition super gelöst und der Abwehr Stabilität verliehen.“ Badens Coach Tim Schwentke war trotz der knappen Niederlage mit der Leistung seiner Elf zufrieden: „Der Ball lief gut und unsere Zugänge Ahmet Kaldirici und Husseyin Tuncel von Rot-Weiß Achim sowie Patryk Wrobl, der nach längerer Pause wieder dabei ist, haben gezeigt, dass sie Verstärkungen für uns sind.“

Die erste Chance der Partie besaß der TBU. Schon nach einer Minute setzte sich Aykut Kaldirici im Strafraum durch. Beim Torschuss hatte der Routinier aber Pech, dass der Ball am langen Pfosten vorbeizischte. Der SVB nahm nach diesem Warnschuss das Heft in die Hand. Angetrieben von Denis Rogosin und Diyar Undav agierten die Gastgeber mit deutlich mehr Spielanteilen. Ein zwingender Abschluss folgte dem Offensivspiel allerdings nicht. Dies lag oft daran, dass die SVB-Angriffsspitze Ogün Murat meist zu eigensinnig agierte und immer wieder in der sattelfesten Abwehr des TBU seinen Meister fand. Dennoch hatte Ogün eine Chance zur Führung. Sein Kopfball flog aber über das Tor (20.). Im Gegenzug schoss Kaldirici das einzige Tor des Eröffnungsspiels (20.). Der SVB hatte nach dem Seitenwechsel nur noch eine Chance zum Ausgleich: Diese verpuffte, weil Denis Rogosin kurz vor Schluss den Ball bei einem Freistoß aus 18 Metern in die Uphuser Mauer drosch.

TSV Uesen – TSV Achim 0:2 (0:1): Bezirksligist Achim wurde seiner Favoritenrolle gerecht – zumindest vom Ergebnis her. Denn das Team von Sven Zavelberg erhebliche Mühe mit der Kreisliga-Mannschaft aus Uesen. „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war“, meinte Benjamin Nelle, der von zwei vermeidbaren Achimer Treffern sprach. Das 1:0 markierte Fabian Schmidt mit einem Schlenzer aus gut 25 Metern ins lange Toreck (20.). „Beim 0:1 haben wir nicht gut gepresst“, sah Nelle die Ursache des Rückstandes. Beim 2:0 profitierte die Zavelberg-Elf von einem Konter, den Schmidt eiskalt auf Zuspiel des eingewechselten Daniel Behr mit dem entscheidenden Treffer abschloss (50.). Die beste Uesener Chance besaß Marcel Sieger kurz nach der Halbzeit. Er zögerte aus guter Schussposition aber mit dem Abschluss und wurde so noch erfolgreich von der Achimer Abwehr geblockt.

Zavelberg nahm nur einen Ersatzspieler mit nach Baden, obwohl drei möglich gewesen wären. Grund dafür war, dass Zavelbergs Assistent Patrick Spitzer mit dem Restkader eine Trainingseinheit auf der eigenen Anlage absolvierte. Im Aufgebot der Achimer waren mit Maximilian Amenda, Arne Gaulke und dem Doppeltorschützen Schmidt A-Junioren, die nunmehr zum Bezirksliga-Kader gehören. Auch der vom TSV Ottersberg gekommene Patrick Küsel stand auf dem Platz und zeigte eine starke Leistung als Abwehrchef.