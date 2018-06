Konnte beim Heimturnier nur einen seiner insgesamt fünf Kämpfe für sich entscheiden: Maximilian Schaab (links) vom TSV Achim. (Hake)

Achim. Sie hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet. Die Verantwortlichen des 45. Klaus-Prieser-Turniers erwarteten weniger Teilnehmer am internationalen Ringer-Wettbewerb des TSV Achim als im Vorjahr. Damals war man beim TSV bereits mit 105 Teilnehmern nicht gänzlich zufrieden, hatte man 2016 doch noch 140 Nachwuchs-Kampfsportler begrüßen dürfen. Nun waren es lediglich 88 Ringer, die sich auf den Matten in der Turnhalle des Cato-Gymnasiums in Achim duellierten.

Diesmal gab es jedoch eine Erklärung für das schmalere Teilnehmerfeld. Das Zuckerfest, das Fest des Fastenbrechens, fiel auf den gleichen Tag wie das Turnier. Demnach stand das islamische Fest bei vielen dieses Glaubens an erster Stelle. „Wir hatten das eingeplant. Mehr ist immer schöner, aber aufgrund des Zuckerfestes sind wir mit den 88 Teilnehmern immer noch zufrieden“, betonte Achims Coach Sven Schröder.

Diese 88 Aktiven stammten aus 14 verschiedenen Vereinen, und der erfolgreichste von ihnen war der ASV Wilhelmshaven, der die 45. Auflage für sich entschied. Die gastgebenden Nachwuchsringer hingegen zahlten ordentlich Lehrgeld. Sechs Achimer Lokalmatadoren waren dabei. Seth Clinard ging in der C-Jugend bis 45 Kilogramm an den Start. Er zeigte in seinen ersten beiden Kämpfen gegen Ringer aus Nienburg und Lüssum, dass er die richtige Einstellung an den Tag legt, einen Sieg konnte er aber nicht feiern. Für ihn hieß es am Ende Rang fünf.

In der C-Jugend bis 31 Kilogramm hatte Maximilian Schaab keinen guten Tag erwischt. Der Achimer bezwang lediglich einen von fünf Gegnern und musste sich ebenfalls mit dem fünften Platz zufriedengeben. „Für ihn muss es für die folgenden Monate bis zu den Landesmeisterschaften heißen, im Training noch mal fokussierter zu arbeiten“, betonte sein Coach Sven Schröder. Maximilians Bruder Elias Schaab hatte in der D-Jugend bis 34 Kilogramm zwei Kämpfe zu absolvieren, beide gingen verloren. Immerhin forderte er seinen zweiten Kontrahenten über die volle Distanz. Sam Scheffler (B-Jugend bis 44 Kilogramm) verließ ebenfalls die Matte stets als Unterlegener. Darüber hinaus stellte der TSV Achim mit Jamie Renning und Lucenzo Calandruccio die jüngsten Teilnehmer des Turniers. Beide überzeugten ihren Coach mit gut umgesetzten Anweisungen, bleiben aber ohne Sieg. Eine Podestplatzierung verbuchte der TSV dennoch, die D-Jugend wurde Dritter.