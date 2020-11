Knapp am obersten Podestplatz vorbeigeschrammt: Alexa Stais belegte in der schwersten Springprüfung nach einem spannenden Stechen den zweiten Platz. Insgesamt feierte sie an diesem Turnierwochenende aber auch drei Siege. (Björn Hake)

Frauenpower im Parcours hat am Sonntag besonders das kleine, feine Finale der Turnierpremiere in der Niedersachsenhalle geprägt. Zum Abschluss der ersten Hannoveraner Springpferde Masters machten zwei routinierte Reiterinnen mit ihren siebenjährigen Nachwuchshoffnungen den Sieg unter sich aus: Das einzige Springen der schweren Klasse gewann die Verdener Auktionsreiterin Julia Plate auf Ulando nach spannendem Stechen knapp vor der Südafrikanerin Alexa Stais auf Lucato Mad Jo.

Corona-bedingt waren keine Zuschauer zugelassen, als spät im Jahr jungen Springpferden aus hannoverscher und rheinländischer Zucht noch einmal eine gebührende Bühne bereitet wurde. Da der Amateursport momentan auf Eis liegen muss, durften ausschließlich Profireiterinnen und –reiter teilnehmen. Und deren norddeutsches Gipfeltreffen blieb trotz fehlenden „echten“ Publikums keine reine Geisterveranstaltung: Dank der Live-Übertragungen von ClipMyHorseTV ließ sich das auf zwei Tage verteilte Turniergeschehen bequem online verfolgen.

So erlebten die „Besucher“ am Bildschirm zum Ausklang auch ein rasantes S-Springen mit gerade einem Dutzend Starterpaaren. Allein bei dreien davon saß eine ebenso ehrgeizige wie erfolgreiche Frau im Sattel: Nachdem sie in den Wettbewerben, bei denen vierjährige Pferde im Fokus standen, schon reichlich abgesahnt hatte, lieferte Alexa Stais auch im Spitzenwettbewerb hervorragende Vorstellungen ab. Den Sieg musste die 24-Jährige, die seit einigen Jahren von Hilmar Meyer (Morsum) trainiert wird, jedoch Julia Plate (RV Fredenbeck) mit Ulando überlassen, einem Hannoveraner, den die Auktionsreiterin vor zwei Jahren in Verden spontan aus dem Sattel heraus ersteigert hatte.

Alexa Stais startet national für den Verein Sportförderung Löwen Classics (LC). Das gleichnamige Sportzentrum mit dem integrierten Landesstützpunkt Springen in Braunschweig wird vom früheren Springreiter und Bäckermeister Axel Milkau geführt. Milkau und Hilmar Meyer („M&M Pferdesport“) sind auch immer auf der Suche nach hoffnungsvollen neuen Nachwuchspferden für die Mitglieder des sogenannten LC-Kaders. Stais, die nach wie vor hofft, im kommenden Jahr für ihr Heimatland Südafrika bei den Olympischen Spielen in Tokio reiten zu können, erwies sich in der Niedersachsenhalle als erstklassige „LC-Botschafterin“.

Ihre Ritte in den Prüfungen für die jüngsten Springpferde eingerechnet, brachte es die Multistarterin auf drei Siege und sechs Platzierungen. In den beiden Wettbewerben für Vierjährige (Klassen A und L) ließ Stais unter anderen auch zweimal Oliver Ross (Thedinghausen/ RV Aller-Weser Verden) hinter sich, der auf Otto de la Roche aber noch im geldwerten Feld landete. Dies galt auch für Hergen Forkert (RC Rosenbusch/ Oberneuland), der bei der Masters-Uraufführung in doppelter Mission dabei war. Als neues, für den Springsport zuständiges Präsidiumsmitglied des Hannoveraner Verbandes, hat der 47-jährige das kompakte Hallenturnier maßgeblich mitgestaltet und organisiert.

Auch die Entscheidung im Wettstreit der Sechsjährigen fiel im Stechen. Mit Josch Löhden (RV Zeven) auf Lunatic triumphierte am Ende ebenfalls ein Vielstarter, der im M-Springen gegen die Uhr sein ganzes Können zeigte. Um einen Wimpernschlag hatte Vereinskollege Tim-Uwe Hoffmann auf dem Rappwallach Salino das Nachsehen. Patrick Döller (RV Oldenburger Münsterland), auf Argento Vivo Sieger der Einlaufprüfung, hatte mit dem Ausgang des Masters-Finales nichts mehr zu tun. Dieter Schmitz (TG Schaumburg)/ Favorite Fleur wurden Dritte im Stech-Quartett vor Jessica Freye (TG Bad Zwischenahn) auf Carembea du Rouen.

Im Schlussspringen der Fünfjährigen (Klasse M mit Stechen) fand Kai Thomann (RuFG Falkenberg) auf Kannandro HB die kürzeste Linie im Parcours und war dabei deutlich schneller unterwegs als Enrico Süßenbach (RFV Isernhagen) im Sattel von Lord Klasüßle. Auf dem dritten Platz landeten Julia Plate/ Sanchez, für Josch Löhden blieb mit Sisco und Stella das vierte und fünfte Preisgeld.

Die veranstaltende pVerd-event-GmbH, die gerade die endgültige Absage der WM der jungen Dressurpferde hinnehmen musste, sprach von einem „Pilot-Projekt mit fantastischen Siegern“. Das „Schaufenster der Hannoverschen Springpferdezucht“ habe bei seiner Premiere durch „hohe sportliche Qualität überzeugt“.