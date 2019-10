FSV Langwedel-Völkersen

Gegen das nächste Schwergewicht

Nico Brunetti

Ein Heimsieg ist dem FSV Langwedel-Völkersen in dieser Saison noch nicht gelungen. Das soll sich am Donnerstag ändern, mit dem SV Ippensen reist jedoch ein formstarker Gegner an.